Tutte le migliori compagini Juniores Nazionali in scena a Petritoli nel 15° Trofeo di ciclismo

PETRITOLI – Domenica si gareggerà sulla distanza di 125 km con una prima parte pianeggiante tra Valmir e Ortezzano (7 giri per complessivi 90 km) e una seconda più impegnativa con la salita di San Marziale da ripetere tre volte pronta a fare la differenza. Al momento sono 140 i corridori iscritti in rappresentanza di 25 formazioni provenienti da tutta Italia

9 Agosto 2022 - Ore 13:20 ...

Una corsa unica nel suo genere che è diventata un appuntamento importante per il ciclismo juniores nazionale. Domenica 14 agosto a Petritoli andrà in scena il 15° Trofeo Petritoli organizzato dal Team Studio Moda e dall’appassionato nonché Presidente dei Giudici di gara delle Marche, Emanuele Senzacqua che si avvarrà della collaborazione di Mauro Paponi e Attilio Marinucci Si gareggerà con l’alto patrocinio del Comune di Petritoli – Assessorato allo Sport. Questa è la 6° prova del Progetto Ciclismo Solidale 2022 insieme alla Lega del Filo D’Oro.

Il 15° Trofeo Petritoli anche quest’anno ricorderà le figure di “Balacco e Paponi” e si correrà anche in memoria di Zaccaria Senzacqua, Domenico Romanelli, Giovanni Leoni, il Dott: Vico Massucci e Gino De Carolis promotore di questa manifestazione, scomparso pochi mesi fa.

Si gareggerà sulla distanza di 125 km con una prima parte pianeggiante tra Valmir e Ortezzano (7 giri per complessivi 90 km) e una seconda più impegnativa con la salita di San Marziale da ripetere tre volte pronta a fare la differenza. Al momento sono 140 i corridori iscritti in rappresentanza di 25 formazioni provenienti da tutta Italia. Tra questi anche il vice campione Italiano Juniores, l’umbro Edoardo Burani (Team Fortebraccio) e il marchigiano Diego Bracalente (Scap Trodica) che recentemente ha vestito anche la maglia azzurra di categoria alla Nations Cup.

Sarà quindi una gara avvincente con tanti ciclisti al via che vorranno emulare chi a Petritoli ha scritto pagine importanti come Giulio Ciccone (Vincitore nel 2011), Giovanni Carboni (Vincitore nel 2012), Martin Marcellusi (Vincitore nel 2018), Alessandro Verre (Vincitore nel 2019), il trentino Iacomoni (Vincitore nel 2020) e Umberto Ceroli (Vincitore dell’ultima edizione). La partenza avverrà alle ore 15.00 da Monte Vidon Combatte con i corridori che raggiungeranno Valmir dove è posto il km 0 per il via ufficiale.