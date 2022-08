Castrum Sarnani, al via la 14esima edizione con l’apertura della Taverna della Luna e lo spettacolo ‘Fuoco’

A SARNANO da domani al 20 agosto torna il medioevo. L’edizione 2022 è incentrata sul tema “Intra Moenia”, ovvero sulle testimonianze dei suoi abitanti. ECCO IL PROGRAMMA DI DOMANI

10 Agosto 2022 - Ore 10:20 ...

Il suggestivo borgo medievale di Sarnano, da oltre un ventennio certificato come uno dei “Più belli d’Italia”, torna ad essere da domani al 20 agosto, dopo due anni di stop per la pandemia, il naturale palcoscenico, dell’attesissima manifestazione “Castrum Sarnani – Il Medioevo…che ritorna”, giunta alla sua 14esima edizione.

L’imponente evento, con il patrocinio e contributo del Ministero del Cultura, della Regione Marche e del Comune di Sarnano è minuziosamente organizzato dalla attivissima “Associazione Tamburini del Serafino”, con la sapiente direzione artistica di Alessandro Martello, rappresenta uno degli spettacoli caratteristici dell’estate sarnanese.

L’edizione 2022 è incentrata sul tema “Intra Moenia”, ovvero sulle testimonianze dei suoi abitanti, i cittadini che, a partire dalla seconda metà del duecento, iniziarono a vivere “all’interno delle mura” e che danno vita agli edifici del centro storico ed al patrimonio artistico in esso contenuto, ad iniziare dalla chiesa di Santa Maria di Piazza chiamata, appunto, “intra moenia”.

La giornata di apertura della manifestazione, domani, è particolarmente interessante e ricca di iniziative variegate che susciteranno, senza dubbio, l’interesse e la curiosità dei turisti in vacanza a Sarnano.

Alle ore 19 è in programma l’inaugurazione della Mostra “Scorci di vita Intra Moenia”, con visita guidata di presentazione del progetto, allestita in collaborazione dell’associazione sarnanese L’Ospite. L’esposizione, visitabile 24 ore su 24 fino al 20 agosto composta di pannelli divulgativi che, basandosi anche sugli antichi Statuti Comunali raccolti in un volume del 1506 e sulle fonti documentarie conservate nella Biblioteca Comunale, racconta l’organizzazione della vita quotidiana nel castrum nei secoli appena successivi la nascita del Comune: dalle modalità in cui si doveva celebrare la festa dell’Assunta ed il Palio, che in suo onore si svolgeva, alle regolamentazioni di ordine pratico, che restituiscono spaccati di vita del periodo.

Alle ore 20 apre i battenti la ultra 35ennale “Taverna della Luna”, allestita sulla suggestiva e panoramica terrazza ai piedi del Palazzo del Popolo, che propone ai commensali le tipiche pietanze di un tempo, dai sapori inediti, conditi dal fascino di essere stati accantonati nella storia.