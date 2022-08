Una notte magica a Rocca Montevarmine

TANTE persone hanno seguito gli spettacoli dedicati alla rinascita della "stella polare" della Valdaso, situata nel territorio piceno di Carassai ma di proprietà del Comune di Fermo

12 Agosto 2022 - Ore 14:18 ...

Notte magica, quella di San Lorenzo, a Rocca Montevarmine. Una serata incantevole davanti al Castello alla quele hanno partecipato tante persone per ascoltare musica del Quartetto Chapter Eight, del Trio Pomante del Conservatorio Pergolesi di Fermo e del maestro di fama internazionale Patrizio Paci di Montalto Marche. Ma anche per contemplare il cielo stellato, guidati dalla narrazione dell’astrofilo Luigi Verducci, autore del libro “Passeggiate nel Cielo Celeste”

Un evento importante che il Comitato per la Rinascita di Rocca Montevarmine ha voluto organizzare dando inizio ad un percorso continuativo di valorizzazione e conoscenza della Rocca, la “stella polare” della Valdaso e dell’intera tenuta, di proprietà del Comune di Fermo.

Al cospetto del castello è arrivata tanta gente perchè la Rocca ha radici profonde a Carassai e nella Valdaso, un territorio che sta assumendo sempre più un profilo di area integrata, con grandi potenzialità che il Pnrr sta già riconoscendo e premiando.

Unica nota stonata della serata la catena con lucchetto sul cancello del muro di cinta illuminato come un tempo, c’era un cancello con una catena chiusa da un lucchetto.

«Lavoriamo tutti insieme, indistintamente – il messaggio del comitato – il Comune di Fermo, il Comune di Carassai, gli imprenditori e la comunità affinchè la Rocca possa riaprire. Via lucchetto e catena: restituiamo alla comunità un patrimonio di inestimabile valore storico, architettonico e sociale».

Alla riuscita della serata hanno contribuito in tanti: Roberto Ferretti presidente di “Agrituraso”, i sindaci di Fermo e Carassai, la sezione di Fermo dell’Associazione Carabinieri di Fermo.