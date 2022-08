Fermo terza in Italia per incremento turistico dal 2019 al 2021. Calcinaro: «Notizia bomba»

TURISMO - Stando all'analisi diffusa da Il Sole 24 Ore Fermo è la terza città, in Italia, (dietro a Como con un + 51,5%) e Pedenghe sul Garda (+40,8%) con il maggior incremento turistico dal 2019 al 2021 con una crescita del 38 per cento

13 Agosto 2022 - Ore 14:20 ...

«Una notizia bomba». La definisce così, il sindaco Paolo Calcinaro, non nascondendo certo una legittima soddisfazione. Stiamo parlando della classifica pubblicata nei giorni scorsi da Il Sole 24 Ore secondo cui proprio Fermo è la terza città, in Italia, (dietro a Como con un + 51,5%) e Pedenghe sul Garda (+40,8%) con il maggior incremento turistico dal 2019 al 2021 con una crescita del 38 per cento.

L’elenco è stato stilato dalla società di analisi e ricerca Sociometrica analizzando il movimento turistico sui due anni della pandemia nei Comuni indicati dall’Istat come turistici (censiti i primi 500 sul totale dei 3.390 Comuni). E nella nostra Penisola, secondo i dati, solo 25 località hanno avuto un incremento di presenze. Tra queste, dicevamo, c’è Fermo che si piazza addirittura al terzo posto. Il capoluogo della nostra provincia sale dalle 452.600 presenze nel 2019 a 627.745 dello scorso anno. E Fermo è anche l’unica città delle Marche nella classifica delle 20 località scelte dai turisti italiani (sempre dal 2019 al 2021) al 16esimo posto con una crescita del 43 per cento.