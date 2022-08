Temporali in arrivo in tutte le Marche: c’è l’allerta della Protezione civile

METEO - Il bollettino di allerta gialla è valido dalle ore 12 alle 24 del 18 agosto. Piogge anche il giorno successivo

17 Agosto 2022 - Ore 16:44 ...

Torna la pioggia sulle Marche, da domani 18 agosto fino a venerdì 19. I fenomeni potrebbero essere di forte intensità tanto che la Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta gialla per tutte le Marche, per rischio temporali, valido dalle ore 12 alle 24 di domani.

Domani 18 agosto si attendono precipitazioni che, dalla tarda mattinata saranno brevi piovaschi sulle zone appenniniche, per assumere nel corso del pomeriggio e della sera carattere temporalesco anche di forte intensità ed interessare tutta la regione.

Venti, da brezza tesa o moderati sud-occidentali nelle zone interne e sud-orientali lungo la costa. Rotazione da nord-est in serata con rinforzi fino a vento forte.

Mare, da poco mosso a mosso.

Maltempo anche venerdì 19 agosto, ma con isolati rovesci o temporali al mattino, nel settore meridionale, per divenire più frequenti nel pomeriggio in particolare sulla fascia collinare

Temperature in diminuzione. Venti di brezza tesa o moderati prevalentemente dai quadranti settentrionali con raffiche fino a vento forte. Mare mosso. Il sereno, secondo le previsione del servizio regionale, tornerà sabato 20 agosto.