Tenersi in forma all’aria aperta: dal 26 agosto riprende il programma di “Sport nei parchi”

A Sant’Elpidio a Mare riparte il 26 agosto il programma di attività all’aperto proposte alla cittadinanza nell’ambito del progetto “Sport nei parchi”. «Ideato da Sport e Salute S.p.A., si tratta di un progetto a cui tengo molto, avviato e seguito quando ero assessore allo sport» ha sottolineato il sindaco Alessio Pignotti.

Il progetto ha preso avvio nel mese di luglio, ha rispettato uno stop nel periodo di ferragosto e riprenderà a pieno ritmo, secondo un calendario disponibile sul sito istituzionale del comune www.santelpidioamare.it, dal 26 agosto.

La location nella quale vengono proposte le attività messe a punto dalle società che hanno partecipato al bando è quella del parco dell’Osservatorio Astronomico M. Bertini di Castellano.

In Italia sono state 107 le domande, solo 54 quelle accolte e solo tre per la tipologia di progetto per cui è stata selezionata Sant’Elpidio. Quello che ha preso avvio il 22 luglio è il primo parco delle Marche che viene inaugurato inteso come parco sportivo a cielo aperto.

Le realtà sportive che hanno aderito al progetto sono le grandi protagoniste, da qui al prossimo autunno per ripartire poi, nuovamente, l’anno prossimo con la bella stagione: Asd New Generation Dance (Montegranaro), Le Ginnaste e il Circolo Sportivo Serena (Sant’Elpidio a Mare), Move Up e Tree for Fitness di Civitanova Marche, come dal maceratese arrivano gli Arcieri.

«Mi auguro che in tanti vogliano approfittare dell’occasione di praticare sport gratuitamente all’aria aperta: sport per tenersi in forma ma anche per aggregare, per condividere momenti di divertimento e per conoscere, magari, una disciplina nuova – ha chiosato Pignotti -. Non capita tutti i giorni di poter avere una palestra a cielo aperto con professionisti che si mettono a disposizione, gratuitamente, negli orari prestabiliti dal bando, per conoscere nuove discipline e praticarle all’aperto in allegria».