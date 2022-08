«Perché a Fermo è vietato abortire?» il punto di Lucia Tossichetti

SANITA' - Sulla polemica divampata dopo le critiche di Chiara Ferragni a FdI nelle Marche, interviene la specialista ambulatoriale in Ostetricia e Ginecologia

25 Agosto 2022 - Ore 12:50 ...

«Sono qui per fare polemica sull’articolo della Ferragni (che ieri è entrata in polemica con FdI sostenendo che “nelle Marche ha reso impossibile abortire”, ndr). Tornando indietro nel tempo, la polemica venne già accesa nel 2016 quando la sottoscritta venne incaricata di seguire il percorso Ivg (Interruzione volontaria di gravidanza) consultorio in quanto unico medico non obiettore a Fermo, unica Usl che non effettua Ivg. All’epoca la Regione era di sinistra, ci fu anche un’interrogazione Parlamentare in cui si faceva riferimento all’intervista fatta alla sottoscritta. Da allora nulla è cambiato». E’ quanto scrive alla redazione di Cronache Fermane la dottoressa Lucia Tossichetti, specialista ambulatoriale in ostetricia e ginecologia nel territorio della nostra Area vasta 4.

«Non è questione di destra o sinistra. E’ mancanza di volontà. La Regione Marche non ha seguito la normativa attuale del 2020 , per RU486/ IVG Farmacologica, che estende a nove settimane l’utilizzo del Farmaco. Ma non e’ solo questo: chiedersi “perché a Fermo è vietato abortire” sarebbe più lecito. Bene, Polemica conclusa. La Ferragni parla ma dovrebbe anche informarsi meglio. Aggiungo che dal 2019 il Consultorio, ginecologico e non solo quello, sul territorio non esiste più. Rimane la figura dello psicologo, assistente sociale e ostetrica per Pap test. Il percorso Ivg, e solo quello, è ancora in essere, in collaborazione con l’Area vasta 3 di Macerata».