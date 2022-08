Aborto, Leonardi (FdI): «Negato nelle Marche? Falso e infondato, chi ci accusa lo provi o si scusi»

LA COORDINATRICE regionale di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Sanità della Regione Marche risponde alle accuse mosse dalla famosa influencer Chiara Ferragni attraverso un post su Instagram

24 Agosto 2022 - Ore 18:46 ...

«L’accusa che nelle Marche sia negato il diritto di abortire è falsa e infondata. In due anni di governo regionale di Fratelli d’Italia non è stato promosso alcun atto che vada contro la Legge 194 o che modifichi il diritto di accesso all’IVG e chi oggi nel mondo della politica grida allo scandalo dovrebbe ben sapere che non sono le Regioni bensì lo Stato ad avere la competenza normativa a riguardo».

Lo afferma Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Marche e presidente della commissione Sanità della Regione Marche, che non nomina mai la famosa influencer Chiara Ferragni che aveva mosso l’accusa con un post su Instagram.

E continua: «Chi oggi arriva addirittura ad affermare che nelle Marche sia stato negato l’aborto deve prima provarlo con degli atti che però non esistono, altrimenti dovrebbe scusarsi e raccontare la verità ai cittadini».