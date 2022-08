Il Torneo Cavalleresco diventa social: Influencer, Natasha Stefanenko e Fantasanremo promuovono la rievocazione

SERVIGLIANO – Il team ha avuto un ruolo molto importante: dare visibilità ad una delle rievocazioni storiche più conosciute a livello nazionale. E i risultati si sono visti: boom di presenze, biglietti e incassi. Inoltre anche un contest con in palio biglietti per assistere ai concerti in corso di svolgimento al Parco della Pace

26 Agosto 2022 - Ore 11:48 ...

Durante i dieci giorni del Torneo Cavalleresco, il team di influencer Made in Marche, capitanato da Federica Silenzi, è approdato a Servigliano per raccontare attraverso i social la 54esima edizione della tanto attesa rievocazione storica. Sei gli influencer rigorosamente marchigiani che hanno documentato, attraverso stories, reels e TikTok, l’evento.

Oltre all’elpidiense Federica Silenzi, fondatrice del format, a farle compagnia nomi noti dei social: Micheal Emanuel Sagripanti (in arte Michvingo), Leonardo Ercoli (@mr.leronardoercoli), Danny Veroli (@danny_vero), Ludovico e Maria Sofia (@girlandherkite_) e Marco Cicconi (del team di @igerspiceni). Con più di 500mila followers totali, il team ha avuto un ruolo molto importante: dare visibilità al Torneo Cavalleresco, tra le rievocazioni storiche più conosciute a livello nazionale.

E i risultati si sono visti: boom di presenze, biglietti e incassi. Hanno dato vita anche a un contest in collaborazione col NoSoudFest e lo staff di Fantasanremo: in palio biglietti per assistere ai concerti in corso di svolgimento al Parco della Pace di Servigliano. Restando in tema, hanno avuto un ruolo molto importante Natasha Stefanenko, testimonial social della manifestazione, che è stata impegnata dalla conferenza stampa di presentazione fino alla Giostra dell’anello, con stories e post molto seguiti interamente dedicati al Torneo Cavalleresco, e il team di Fantasanremo capitanato dal popolare Papalina, che ha anche fatto parte del corteo storico in abiti prerinascimentali. Complessivamente la rievocazione serviglianese ha avuto una potenza di fuoco sui social pari a oltre un milione di followers.