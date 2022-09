Half Marathon del Piceno Fermano: tutto pronto per domenica 18 settembre

La trentanovesima edizione, nonché sesto Memorial "Egidio Lattanzi", si snoderà lungo il litorale sangiorgese e fermano ed offrirà tre percorsi: la 21 km competitiva, la 10,5 km non competitiva e la camminata di 5 km. Sabato 17, per i bambini delle scuole del territorio, si svolgerà anche Maratonando, passeggiata di 2 km con partenza da largo Bazzani. Qui tutte le info utili per le iscrizioni

9 Settembre 2022 - Ore 15:04 ...

di Silvia Remoli

PORTO SAN GIORGIO/FERMO – Presentata stamani presso la sala consiliare del Comune di Porto San Giorgio la 39ma edizione della Half Marathon del Piceno Fermano (da 6 anni intitolata alla memoria dello storico fondatore “Egidio Lattanzi”): tutte le istituzioni presenti hanno manifestato il loro entusiasmo e le amministrazioni dei due comuni confinanti che ne abbracciano il percorso hanno sottolineato quanto tale evento dimostri la comunione di intenti nel promuovere, sia il territorio che la aggregazione sociale attraverso lo sport.

Il sindaco Valerio Vesprini, già assessore allo sport di Porto San Giorgio, ricorda come negli anni la mezza maratona abbia non solo avvicinato sempre più gente alla pratica dell’attività motoria, ma abbia anche fatto affacciare da tutta Italia, e non solo, una buona fetta di ‘turismo dinamico’ al litorale.

L‘attuale assessore allo Sport della sua giunta, Fabio Senzacqua si è dichiarato onorato di poter vivere così da vicino questa manifestazione, augurandosi di vederla crescere ulteriormente e si è complimentato con gli organizzatori (in primis con Doriana Valori, della ASD Valtenna, e poi ovviamente con tutti i suoi collaboratori) per esser riusciti a riproporre “Maratonando”, la passeggiata di 2 km che si svolgerà sabato mattina alle ore 9.30, con partenza di fronte al cortile Bazzani che coinvolgerà i piccoli studenti delle scuole aderenti.

Non è mancato il saluto di Alberto Maria Scarfini, assessore allo Sport di Fermo, per cui lo sport fa cadere ogni bieca forma di campanilismo ed anzi unisce e sensibilizza su argomenti importanti e delicati come quello della salute e dello stare insieme.

Diego Mandolesi, vice sindaco di Ponzano di Fermo nonché consigliere provinciale, porta, oltre ai saluti del sindaco della sua città, anche quelli di Michele Ortenzi, presidente della Provincia di Fermo, ribadendo con soddisfazione il sodalizio vincente tra sport e territorio, che può godere di una preziosa vetrina per farsi apprezzare al meglio, visto il percorso della gara che calcherà prevalentemente il lungomare.

Giampietro Cappella, presidente ASC Marche, con la sua consueta energia, riconosce nella Half Marathon un’ulteriore occasione per rispolverare tutti i valori della socialità e del vivere in maniera sana, e, soprattutto, un forte segno di ripartenza per lo sport locale.

Presente altresì alla conferenza il dott. Lorenzo Mezzabotta, direttore della filiale sangiorgese di CARIFERMO, che anche quest’anno ha indetto un concorso divertente per i giovanissimi, per avvicinarli al mondo del risparmio e per chiedere loro, attraverso disegni creativi, di esprimere il proprio pensiero a riguardo in maniera libera e fantasiosa; anche l’ing. Maurizio Iezzi, amministratore unico della San Giorgio Energie, sottolinea l’importanza dei giovani e di incrementare il loro coinvolgimento in eventi come questo, esempi di aggregazione che portano alto il valore fondamentale della salute.

Ed, a proposito di valore salute, Michaela Vitarelli, presidente dell’ANPOF, ha ringraziato Doriana Valori per aver fatto da gancio, come una sorta di ponte di solidarietà, tra la sua associazione e l’evento sportivo, che ha contribuito a far conoscere le attività dell’onlus per l’oncologia fermana.

Infine i responsabili della “Maratona del piceno fermano – Eventi” hanno ringraziato tutti gli sponsors che sostengono l’iniziativa, tutti i collaboratori, ed ovviamente la Croce Azzurra di Porto San Giorgio e la Croce Verde di Fermo per l’assistenza che forniranno lungo tutto il percorso.

Tutte le info per le varie competizioni:

Nella mattina di Domenica 18 settembre, davanti al Cortile Bazzani in Porto San Giorgio dalle ore 9, quindi si darà il via alle tre categorie di corsa: la 21km con scadenza di iscrizione in data giovedì 15 settembre alle ore 20 (il pacco gara consiste in maglia tecnica e prodotti enogastronomici, scadenza iscrizione sabato 17 alle 20), la 10,5 km non competitiva ( ma comunque con il chip che rileva l’andatura) e la stracittadina di 5 km (alla quale ci si può iscrivere anche domenica mattina stessa).

Potete trovare tutti i link utili alle iscrizioni sul sito www.maratonadelpicenoeventi.com; le iscrizioni sono già attive sul sito www.fidal.it e www.enternow.it