«Manutenzione strade, aree parcheggio, loculi e rastrelliere. Chi li ha visti? Aspettiamo i selfie» l’affondo dell’opposizione

PORTO SAN GIORGIO - I gruppi consiliari Pd e #NoiPortoSanGiorgio tra critiche e sarcasmo contro l'amministrazione Vesprini

«Sono trascorsi ormai cinque mesi da quando il Comune di Porto San Giorgio ha appaltato a due diverse imprese lavori di manutenzione strade secondo i progetti finanziati e deliberati dalla precedente amministrazione comunale su proposta dell’ex assessore Andrea Di Virgilio». Inizia così, con queste parole, il pungolo dei gruppi di opposizione del Pd e di #NoiPortoSanGiorgio che puntano l’indice su lavori deliberati dalla passata amministrazione e su cui, il sarcasmo dell’opposizione, «siamo certi, verremo informati a suon di selfie».

«Stiamo parlando precisamente dell’asfaltatura delle vie Martiri di Cefalonia, della Vittoria, Martiri di Cefalonia, Nibbi, Donatello, Fossaceca, Le Marine e Giuliano da San Gallo.

Altro intervento riguarda la manutenzione ed il ripristino delle aree parcheggio (standard urbanistici) di viale dei Pini, di quelle presenti tra le vie Montello A. Caro e piazza Gaslini, quelle di via Vittorio Veneto e di viale Cavallotti.

Allo stesso modo si attende la realizzazione di 72 loculi presso il Cimitero comunale oltre all’approvazione del progetto esecutivo di ulteriori 700 loculi circa, già progettati in via preliminare.

Dispiace infine che stia finendo la bella stagione ed ancora non siano state collocate sul lungomare le rastrelliere deliberate dalla precedente Giunta comunale, per la sosta di circa 100 biciclette. Da cittadini attendiamo fiduciosi la realizzazione di queste opere di cui, siamo certi, verremo informati – la chiosa sarcastica della minoranza – a suon di selfie».