Messaggio agli studenti, Manzi: «Ancora una volta le parole di Filisetti ci lasciano basiti»

L’INTERVENTO della responsabile scuola Pd che stigmatizza le parole del direttore dell’Ufficio scolastico regionale: «I termini che evocano il regime fascista dovrebbero entrare a scuola solo nei libri di storia e non certamente negli auguri di buon inizio di anno rivolti studenti»

13 Settembre 2022 - Ore 17:42 ...

«Per l’ennesima volta il direttore dell’Ufficio scolastico regionale delle Marche, Marco Ugo Filisetti, utilizza in una comunicazione ufficiale agli studenti toni nostalgici e militareschi degni del Ventennio». Lo dichiara in una nota la responsabile scuola Pd, Irene Manzi. Il direttore dell’Usr, nell’augurare buon anno scolastico agli studenti in vista della ripresa delle lezioni domani, tra le altre cose ha detto ai ragazzi di adempiere il proprio dovere «con fede, onore e disciplina».

«Gli stessi toni, del resto – aggiunge Manzi – usati in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate in cui riprese una parte un discorso di Benito Mussolini e che, per questo, suscitò polemiche e indignazione da parte della comunità scolastica, del mondo politico e culturale e delle associazioni. Le parole di Filisetti continuano, ancora una volta, a lasciarci basiti. I termini che evocano il regime fascista dovrebbero entrare a scuola solo nei libri di storia e non certamente negli auguri di buon inizio di anno rivolti studenti. La scuola della nostra regione meriterebbe affermazioni ben diverse».