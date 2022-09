Fessura lancia la nuova Runflex e raddoppia il fatturato nel primo semestre

17 Settembre 2022 - Ore 10:04 ...

Fessura Runflex® è la sneaker dalla semplicità complessa, capace di fondere l’estetica attuale all’eccellenza tecnologica. Destinata alla corsa e al tempo libero, la scarpa si contraddistingue per il suo design lineare e dinamico: la funzionalità diventa unica e innovativa.

L’attitudine active è definita dal sistema brevettato Reflexsystem®, progettato per offrire una nuova esperienza di movimento. Il segreto è nella struttura del fondo, in cui quattro cuscinetti inseriti nella suola sono in grado di assorbire e contemporaneamente rilasciare energia in zone differenti del piede secondo i principi della riflessologia: sarà come ricaricarsi ad ogni passo.

La formula adottata per i cuscinetti Reflexsystem®, innovativa e Made in Italy, è l’extrabounce di Xl Extralight®️. Un materiale superleggero, flessibile, ammortizzante e ad alto rimbalzo del gruppo Finproject S.p.A.

Per natura, FESSURA è sempre stata attenta alle esigenze dei propri clienti. Non a caso, Runflex® è stata ideata tenendo a mente le necessità non solo di chi ama le lunghe passeggiate, ma anche di chi cerca un prodotto performante, adattando le sneaker alla vita quotidiana.

Runflex® è già disponibile presso lo store di Civitanova Marche, in piazza XX Settembre (23) e su fessura.com.

Nel frattempo, i ricavi Fessura, nel primo semestre 2022, hanno registrato una crescita del 110% rispetto allo stesso periodo del 2021: sono tornati ai valori pre-pandemia ed in linea con il piano di crescita Aziendale. «Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, perché confermano l’apprezzamento per la strategia di comunicazione e per i contenuti innovativi dei nostri prodotti – ha dichiarato Andrea Vecchiola, Ceo di Fessura -. Osserviamo con attenzione l’andamento dei mercati internazionali, in particolare la Corea del Sud e la Cina, dove stiamo per lanciare piattaforme e-commerce con partner strategici locali. Dopo l’ingresso nel 2021 del fondo Azimut nella compagine sociale, continua la strategia di fundraising con un bridge round che dovrebbe vedere l’ingresso di nuovi soci strategici nel 2023».