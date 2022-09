Toni Capuozzo a Montefalcone Appennino

EVENTO - Domani il noto inviato di guerra sarà ospite del Festival Storie: «Non esistono guerre chirurgiche, né bombardamenti intelligenti. Ci sono sempre colpe da distribuire. Nessuno è completamente innocente, se non i civili»

Toni Capuozzo, inviato di guerra per eccellenza, è il prossimo protagonista del Festival Storie. Capuozzo, una delle firme più amate del giornalismo italiano, interverrà sulla guerra tra Russia e Ucraina. Lo farà a Montefalcone Appennino, domani alle ore 21.30, nel teatro del Falco: info e prenotazioni 339.3706029.

Il Festival Storie, organizzato da Progetto Musical e diretto da Manu Latini

A Montefalcone Appennino, la conversazione sarà coordinata dal giornalista Vincenzo Varagona. La guerra e un grande inviato di guerra: Toni Capuozzo, vicedirettore del Tg5 e conduttore della trasmissione “Terra”, ha seguito in prima linea i conflitti nei Balcani, in Somalia, in Medio Oriente, in Afghanistan, in Iraq. A Montefalcone, tra l’altro, commenterà un documentario e presenterà il suo libro “Giorni di guerra”. Un vero e proprio diario, suddiviso per giorni, fatto di appunti, riflessioni, interventi televisivi. Un volume impreziosito da numerose illustrazioni e da una lunga galleria di fotografie di grandi reporter italiani dal fronte: Fausto Biloslavo, Gabriele Micalizzi, Francesco Semprini, Vittorio Nicola Rangeloni. «Non esistono guerre chirurgiche, né bombardamenti intelligenti – il pensiero di Capuozzo – Ci sono sempre colpe da distribuire: Putin, la sua politica di potenza, l’ordine di invasione. Biden, la sfida di una Nato senza confini. Il premier ucraino che si è fatto spingere nella sfida senza valutare che, forse, per l’Ucraina libera era meglio essere una terra di nessuno o dei soli ucraini, scambi e commerci piuttosto che missili. Nessuno è completamente innocente, se non i civili».