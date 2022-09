Alessia Settimi incoronata Miss Blumare Marche 2022 alle terme di Sarnano

IL SINDACO Luca Piergentili: «È stata una bellissima serata e un bell’evento, in una location che per noi è importantissima come le Terme di Sarnano, rinnovate dopo il terremoto»

20 Settembre 2022 - Ore 09:06 ...

Alle terme di Sarnano, domenica 18 settembre, Alessia Settimi, di Civitanova Marche, è stata eletta Miss Blumare Marche 2022. «Compio quasi 19 anni a ottobre. – dichiara Alessia Settimi visibilmente soddisfatta – La corona di Miss Blumare Marche è arrivata a mia insaputa ed è una emozione bellissima. Sono contentissima dei risultati ottenuti in appena due anni. Per me questa sera è stato un momento bellissimo. Credo che la mia forza sia la mia semplicità, perché fondamentalmente anche se qui siamo molto truccate e con i tacchi alti ritengo di essere una ragazza semplice. In crociera ce la metterò tutta per portare in alto la bellezza delle ragazze marchigiane e della nostra fantastica regione, ma comunque vada andrà benissimo. Sono contenta, grazie».

L’iniziativa “La bellezza dei Borghi, La Bellezza nei Borghi”, sostenuta dalla Regione Marche ha chiuso il suo tour alle Terme di Sarnano, dopo essere passata per Marina di Altidona, Sirolo e Mombaroccio. Oltre alle belle ragazze che si sono contese il titolo regionale Miss Blumare, e i modelli la sfilata è stata l’occasione per promuovere i prodotti tipici di Sarnano.

«È stata una bellissima serata e un bell’evento, in una location che per noi è importantissima come le Terme di Sarnano, rinnovate dopo il terremoto – dichiara Luca Piergentili, sindaco di Sarnano – Sappiamo che serve sempre l’aiuto di qualcuno quindi l’aiuto della Regione Marche, per rendere sempre più giovani i nostri borghi proponendo sempre nuove iniziative. Questa sera sono stati proposti e presentati in sfilata come meritano le nostra “bellezze” enogastronomiche, i prodotti tipici di Sarnano, tutti certificati. Fra queste prelibatezze ha sfilato il polentone, una polenta dura tipica delle nostre zone negli anni del dopoguerra, poi abbiamo il ciavuscolo, la crostata al torrone. Noi auguriamo a Miss Blumare Marche, la civitanovese Alessia Settimi, e alle due ragazze che prenderanno parte alla selezione finale nazionale (Alessandra Marsili di Camerano e Natasha Markovic di Civitanova Marche) di portare in alto il nome della nostra regione e chiaramente di Sarnano e delle nostre terme».

La serata, finale regionale per le Marche, che ha incoronato Alessia Settimi Miss Blumare Marche, è stata vinta da Alessandra Marsili, una bellissima diciannovenne di Camerano; il secondo posto e il terzo posto è andato alle gemelle civitanovesi Markovic, rispettivamente a Nataša e Nicolina, diciannovenni; quarto posto a Sophy Seghetta, appena 17 anni, di Casette D’Ete; quinta Alisia Pirro 19 anni di Civitanova Marche.

La giuria che ha dovuto prendere la decisione di far vincere le migliori era composta da Luca Piergentili, sindaco di Sarnano, Enrico Taffetani Presidente Commercianti e cicepresidente della Pro Loco, Luca Marco Signori (già vincitore di un titolo nazionale di bellezza maschile), Giuliano Rossetti, giornalista, Francesco Hu, influencer hunter, Rita Bertoni e Dania Ferroni, commercianti.

Ecco le ragazze marchigiane che si sono guadagnate un posto in finale, che si svolgerà a bordo della nave da crociera MSC Grandiosa, dal 19 al 26 ottobre: Alessia Settimi di Civitanova Marche, Alessandra Marsili di Camerano e Natasha Markovic di Civitanova Marche. Alessia Settimi è la reginetta dell’ estate marchigiana. È di Civitanova Marche , appena diplomata al liceo linguistico di Civitanova ora continuerà i suoi studi alla facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Ancona. Ad ottobre dovrà sfidare le concorrenti provenienti da tutta l’Italia per la finale nazionale.

Alessandra Marsili, 19 anni di Camerano, vincitrice della finale regionale di Miss Blumare, che si è svolta alle terme di Sarnano, ha dichiarato raggiante: «Per me è stata una bella esperienza. È tutta l’estate che sfilo con tutte queste ragazze. Non so quale sia il mio punto forte ma credo che lo sguardo mi ha aiutato molto»

La seconda classificata alla finale regionale di Miss Blumare, Nataša Markovic di Civitanova Marche commenta così: «Mi sono classificata seconda questa sera a Sarnano e anch’io avrò la possibilità di salire a bordo della crociera MSC Grandiosa e partecipare alla finale nazionale. È fantastico. È un’esperienza unica indimenticabile e bellissima. Quest’anno ho deciso di partecipare quasi per caso e non mi aspettavo questo risultato. Inoltre la finale regionale si è svolta alle Terme di Sarnano, una location fantastica. Abbiamo potuto goderci le vasche termali. È stato un momento rigenerante». Con Nataša c’era la gemella Nicolina che si è classificata terza in finale: «E’ strano – spiegano le gemelline civitanovesi – Vista la nostra somiglianza non si sa mai chi viene scelta tra le due. Però è anche un punto di forza perché senti il supporto di qualcuno che conosci bene».

«Per me essere arrivata terza alla finale regionale è un risultato molto importante – commenta a caldo Nicolina Marckovic – ringrazio tutti per avermi dato questa grande possibilità. Il prossimo anno mi impegnerò ancora di più per arrivare, magari, prima, se ci riesco».