Stagioni sportive al via, torna l’evento “Buon Campionato”

FERMO - Appuntamento a domenica prossima, 25 settembre dalle 16.00, presso in Piazza del Popolo e Piazzale Azzolino con l'esibizione di associazioni e società sportive. Ospiti gli atleti fermani che si sono affermati in Italia e nel mondo. La presentazione dell'amministrazione comunale nella parole del sindaco Calcinaro, dell'assessore Scarfini e della consigliera Remoli

FERMO – Sport in vetrina. Lo sport di Fermo, ai nastri di partenza con campionati e attività agonistiche, avrà la sua ribalta domenica 25 settembre dalle ore 16.00 in Piazza del Popolo ed in Piazzale Azzolino. Torna, infatti, dopo due anni di stop forzato, Buon Campionato, l’evento con cui il Comune di Fermo, Assessorato allo Sport, in collaborazione e con il sostegno del Coni, Comitato Regionale Marche, vuole manifestare la propria vicinanza al numeroso e vivace movimento sportivo della città e soprattutto augurare alle società sportive o associazioni che stanno o hanno dato il via alle loro stagioni, un anno di successi e soddisfazioni e di crescere insieme allo sport.

Un pomeriggio di festa e un’opportunità importante anche per far conoscere al grande pubblico le tante realtà del mondo sportivo fermano ed invitare chi è interessato magari ad iscriversi. Grazie a stand espositivi e a dimostrazioni si potranno vedere da vicino le attività delle società.

Ricco il programma: dalle ore 16.00 la presentazione e l’esibizione delle associazioni e delle società partecipanti, la presentazione degli sportivi dell’anno che si sono particolarmente distinti nella passata stagione per il loro meriti sul campo, con quell’impegno e quella passione che sono alla base della pratica di ogni sport, ingredienti semplici ma essenziali prima che per ottenere risultati per trovare benessere e divertimento nello sport. Spazio anche all’aperitivo dello sportivo negli esercizi aderenti.

Ad esprimere soddisfazione per questa iniziativa, che torna dopo l’ultima edizione del 2019, il sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore allo sport Alberto Scarfini che si dicono di essere «lieti di questa manifestazione, che dopo due anni viene riproposta e ricomincia ad animare la vigilia delle stagioni sportive. E’ un appuntamento importante, di saluto e di incoraggiamento a quanti fanno sport in città, a chi attraverso lo sport educa e fa divertire tanti giovani che dallo sport maturano una sana passione e in molti casi una professione di vita. Vedremo società e associazioni ma anche atleti fermani che si sono distinti proprio per i loro meriti sportivi in Italia e nel mondo a testimoniare quanto impegno e passione siano importanti, senza dimenticare le proprie origini e la propria città di cui loro diventano in qualche modo ambasciatori».

Anche Silvia Remoli, presidente della Terza Commissione Consiliare (che annovera fra le competenze anche lo sport) e collaboratrice nell’organizzazione dell’evento, invita la cittadinanza e non solo, a parteciparvi: «Domenica pomeriggio si avrà di nuovo l’occasione, dopo due anni di stop forzato, di ridare a tutto lo sport fermano la vetrina che merita. La nostra città può vantare una rosa molto varia di scelta nelle più differenti discipline e le società ed associazioni che le promuovono sono serie e svolgono il loro lavoro con estrema passione: lo hanno dimostrato con il vivo entusiasmo con cui si sono interfacciate con l’Amministrazione in questi giorni di preparazione».

“Buon campionato” è una festa per tutti, non solo per chi ha occasione di far conoscere la propria attività in campo sportivo, ma anche per tutte le famiglie, per giovani e per i meno giovani, di ritrovarsi insieme e scegliere in quale modo tenersi in movimento e preservare la propria salute: ci saranno esibizioni (danza e pattinaggio), simulazioni (come ad esempio difesa personale), possibilità di provare e divertirsi in compagnia (ad esempio pareti per arrampicate, percorsi di atletica, mini campi di volley, basket, calcio).