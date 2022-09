A Montevarchi in cerca di continuità, Fermana alla vigilia della trasferta toscana

SERIE C - Dopo la bella e convincente vittoria interna sul Cesena, i canarini di mister Protti sono pronti a valicare l'Appennino per il rinnovato appuntamento di campionato, previsto domani presso il nido "dell'Aquila". Gli umori del tecnico gialloblù dopo la canonica rifinitura e la lista dei convocati. «Il nostro obiettivo? Proseguire sulla rotta tracciata, cercando conferme tattiche e sul piano caratteriale», l'analisi del tecnico gialloblù

23 Settembre 2022 - Ore 17:05 ...

FERMO – Dopo la bella e convincente affermazione sul Cesena, maturata domenica scorsa all’interno del “Bruno Recchioni” con il 2-0 del triplice fischio (leggi tra gli articoli sotto correlati), la compagine di mister Protti è pronta a valicare l’Appennino per la trasferta in casa dell’Aquila Montevarchi.

Calcio d’inizio fissato per domani, sabato 24 settembre, alle ore 17.30, all’interno dello stadio comunale “Brilli Peri”, contro i padroni di casa reduci dalla sconfitta per 1-0 in casa del Siena. Allargando la panoramica all’intero percorso di inizio torneo degli aretini, ecco il solo punto conquistato internamente contro l’Olbia per 0-0, con le restanti sfide ad appannaggio degli avversari. Da considerare inoltre gli zero gol messi a segno da parte dell’undici guidato da Roberto Malotti, a renderla l’unica formazione professionistica del calcio italiano stagionale ancora senza reti segnate. L’ultima marcatura risale infatti al match contro il Gubbio, chiuso sul 2-1 (rete di Carpani), riconducibile al 23 aprile scorso.

L’avvio balbettante dei toscani non deve ad ogni modo far dormire sonni tranquilli alla truppa gialloblù, sconfitta nel recente passato sia in casa che in Toscana al termine delle sfide riconducibili all’ultimo campionato di Serie C, con un’Aquila davvero rapace su una Fermana che, ad ogni modo, oggi appare tutta un’altra squadra rispetto alla sbiadita edizione fornita nel circuito calcistico 2021/22. Precedenti a favore del Montevarchi affondano inoltre le radici nel 3-1 toscano messo a segno nell’allora Serie C2 del 1994/95. Un trend, dunque, del tutto da scardinare per dare continuità alla fertile scia di punti inanellata da Giandonato & soci a partire dalla seconda uscita di calendario. Arbitrerà l’incontro il signor Giuseppe Rispolidi Locri, assistito da Daniel Cadirola di Milano e Mattia Morotti della sezione di Bergamo. Quarto ufficiale, Luca Angelucci di Foligno. Tra il fischietto calabrese ed i canarini non ci sono precedenti, alla pari dei toscani.

LE PAROLE DI MISTER STEFANO PROTTI

«Per noi si tratterà di un altro test importante, dove andremo ad affrontare una squadra molto dinamica ed aggressiva, che vorrà sicuramente portare a casa l’intera posta. Ci verranno ad attaccare subito forte, quindi massima attenzione sin dai primi minuti – l’analisi della vigilia rilasciata dal tecnico ai canali ufficiali societari -. Sappiamo che il Montevarchi ha caratteristiche particolari, che ci possono creare problemi, ma noi andremo con l’atteggiamento tattico che abbiamo allestito, in stagione, per le gare in trasferta».

«Salto di qualità visto il recente momento felice? Direi di no, si tratta di un’altra partita importante, alla pari delle altre. Vorremo trovare continuità sì, ma nelle prestazioni. A volte capita infatti che giochi male e porti comunque a casa qualcosina, a me interessa che la squadra abbia invece una sua precisa identità, una sua personalità. Non è infatti il momento di fare bilanci, neanche parziali: fino alla decima di calendario, a mio avviso, saranno per noi match di apprendistato».

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Borghetto, Nardi e Vaccarezza. Difensori: Carosso, De Nuzzo, De Pascalis, Eleuteri, Gkertsos, Parodi, Pellizzari, Spedalieri e Vessella. Centrocampisti: Giandonato, Graziano, Lorenzoni, Misuraca, Pinzi, Romeo e Scorza. Attaccanti: Bunino, Fischnaller, Maggio, Onesti e Nannelli.

