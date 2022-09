Marinangeli (Lega): «Abbiamo pagato il senso di responsabilità, nel Fermano la sinergia continua»

ELEZIONI - Il bilancio del consigliere regionale della Lega dopo l’atteso turno elettorale che ha riportato i cittadini alle urne

27 Settembre 2022 - Ore 18:37 ...

«La Lega continua il percorso al fianco del Fermano con la sua filiera di governo che era e resta solida al di là della pura territorialità rappresentativa: sottolineo che nelle Marche abbiamo ottenuto il miglior risultato del centro Italia: un dato significativo e ottimo auspicio. Abbiamo pagato il senso di responsabilità con cui ci siamo messi a disposizione di un governo di emergenza in cui abbiamo, necessariamente, dovuto mediare tra la nostra visione e quella di una coalizione anomala, ma, in quel momento, necessaria».

Lo dichiara il consigliere regionale della Lega Marco Marinangeli a bocce ferme dopo l’atteso turno elettorale che ha riportato i cittadini alle urne, che aggiunge: «Non si può negare il calo di consensi nel nostro collegio che, in tutta franchezza ci ha sorpreso e anche un po’ amareggiato. Con l’onorevole Lucentini, di cui non andranno disperse esperienze e capacità, ci siamo spesi come filiera ben oltre le convenienze di partito – aggiunge il consigliere – Iniziative ed interventi, in special modo nel sostegno al tessuto produttivo, fortemente volute e legiferate dalla Lega, sono sotto gli occhi di tutti. Un supporto che, confermiamo, non verrà meno e troverà ulteriore slancio con il nuovo governo che ci vede protagonisti e che può lavorare coeso perché poggia sulla volontà degli italiani di dare fiducia a programmi, visione e valori del centrodestra. Oggi più che mai la priorità della Lega sono i cittadini – conclude Marinangeli – Servono risposte pronte e strutturali che non possono più attendere e che siamo pronti a dare con la concretezza che ci contraddistingue».