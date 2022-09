I Fratelli d’Italia fermani esultano: «Risultato eccezionale, è anche un premio al buon governo di Acquaroli»

PORTO SANT'ELPIDIO - Da Putzu alla Leonardi, da Balestrieri alla Albano: «Coerenza e radicamento, così siamo diventati il primo partito»

28 Settembre 2022 - Ore 19:44 ...

di Pierpaolo Pierleoni

Orgoglio per il successo e prospettiva futura. Fratelli d’Italia si gode l’exploit elettorale, con lo sguardo diviso tra Ancona, Roma e i Comuni prossimi al voto amministrativo, con la consapevolezza di godere di una fiducia da parte dell’elettorato da non disperdere.

Il coordinamento provinciale del partito ha tirato le somme, oggi pomeriggio alla sede di Porto Sant’Elpidio, di un voto che il 25 settembre, come rimarca il consigliere regionale Andrea Putzu, «ci vede tra le prime province d’italia con il 35,4% dei voti e in politica contano i numeri. E’ merito di una rete capillare che funziona. Può sembrare un elemento secondario ma avevamo rappresentanti di lista in 29 Comuni su 40 della Provincia, significa che siamo radicati».

Unanime il riconoscimento dei meriti del segretario provinciale Andrea Balestrieri che, continua Putzu, «è una garanzia, ha svolto un lavoro infaticabile ed ha costruito un partito vero. Questo non è un voto liquido, ma estremamente solido, frutto di un lavoro partito nel 2012 proprio qui da Porto Sant’Elpidio. Di certo conta il buon lavoro della giunta Acquaroli, perchè se arriva un consenso così ampio, evidentemente c’è apprezzamento anche per quello che l’amministrazione regionale sta facendo». Non si appassiona troppo al tema di un assessore regionale del Fermano, il consigliere Putzu, perchè «servono i risultati più delle bandierine e in due anni di giunta Acquaroli sono arrivati investimenti senza precedenti. Siamo contenti se ci sarà un esponente del Fermano, ma quello che serve è ascoltare il territorio, trovare le risorse, fare le cose che i cittadini aspettano. A Porto Sant’Elpidio abbiamo avuto il 25 settembre percentuali straordinarie, da soli prendiamo più di centrosinistra e 5 stelle messi insieme. La primavera prossima si vota, noi abbiamo due candidati sindaci, Balestrieri e Giorgio Marcotulli e dialogheremo con gli alleati per la soluzione migliore».

Proprio Marcotulli ribadisce che «il dato nazionale ci assegna una grande responsabilità,sentivamo già alla viglia un riscontro forte ed anche a livello locale percepiamo che la cittadinanza vede in noi delle figure di riferimento. Ora dobbiamo essere il braccio sul territorio di chi ci rappresenta a livello regionale e nazionale. Una competizione sana è un bene». Balestrieri ringrazia tutti: «I consiglieri provinciali, i giovani, Romina Gualtieri insieme a cui abbiamo avuto l’onore di rappresentare il Fermano come candidati, tutti i militanti. Siamo orgogliosi del risultato provinciale e di aver raggiunto il 35% in una roccaforte del centrosinistra come Porto Sant’Elpidio. Il Pd si sta indebolendo, abbiamo una grande opportunità. Fdi ha figure all’altezza, io e Marcotulli siamo disponibili, ma non vanno fatti gli errori del passato, se ci saranno candidati più in grado di aggregare siamo a disposizione. Di sicuro non ci snatureremo e ci presenteremo con il simbolo, la situazione è diversa da altre realtà locali dove vi abbiamo rinunciato». La sindaca di Monsampietro Morico Romina Gualtieri si dice soddisfatta «del grande riscontro ricevuto dagli elettori. Sono sicura che i nostri rappresentanti in Parlamento sapranno portare le istanze del territorio a Roma. Abbiamo centrato l’obiettivo».

Tocca ai parlamentari eletti, a partire da Lucia Albano, che ricorda gli interventi da deputato uscente a sostegno del territorio marchigiano. «Mi sento molto vicina al Fermano, qui ho insegnato e mio padre ne era originario, abbiamo svolto un bel lavoro insieme alla sindaca Romina Gualtieri per i piccoli Comuni, risolvendo diverse criticità. Dobbiamo ridare alle Marche un ruolo di centralità».

Elena Leonardi, coordinatrice regionale e neo senatrice, non ha dubbi:«Ha pagato la nostra coerenza, ha pagato la credibilità di Giorgia Meloni. Il 29% preso nelle Marche è un eccellente risultato. Oggi abbiamo una filiera istituzionale completa che parte dai consiglieri provinciali, passa per la provincia, per la Regione e infine il Governo. Abbiamo scelto candidati rappresentativi del territorio e continueremo a dar voce alla popolazione, ancor di più oggi, visti i tempi difficili che ci attendono».

Anche Gioventù italiana, la sezione giovanile di Fratelli d’Italia, ha dato il suo contributo e, come sottolinea il coordinatore provinciale Piergiorgio D’Amico, «Abbiamo scritto una pagina di storia. Una vittoria da dedicare a chi non ha mai abbassato la testa e non ha mai rinnegato la sua storia».