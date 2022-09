In arrivo gli impianti di ventilazione nelle scuole, Marcotulli: «Scelta saggia della giunta Acquaroli»

PORTO SANT'ELPIDIO - Entro metà novembre saranno installati 32 dispositivi in altrettante aule dei plessi Rodari e Pennesi di Porto Sant'Elpidio

30 Settembre 2022

Partono i lavori per gli impianti di ventilazione meccanica nelle scuole. Il comune di Porto Sant’Elpidio, risultato aggiudicatario nei mesi scorsi di 128.000 euro, nell’ambito del fondo stanziato dalla regione Marche per migliorare la salubrità degli edifici scolastici, ha approvato in settimana la determina di affidamento dei lavori.

Individuata un’azienda locale, che avrà ora 45 giorni di tempo per completare l’installazione. La norma regionale prevede infatti, per il riconoscimento del contributo, che gli interventi debbano essere ultimati entro il 15 novembre. Il fondo prevedeva un massimo di 4.000 euro da moltiplicare per il numero di aule dove posizionare i dispositivi di ventilazione, potevano essere candidati non più di due plessi per ogni Comune. La domanda di Porto Sant’Elpidio ha riguardato 17 aule della scuola primaria Pennesi e 15 della Rodari.

Si congratula il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Giorgio Marcotulli, sottolineando «la lungimiranza della scelta da parte della giunta Acquaroli, che ha adottato questa misura per migliorare la salubrità degli ambienti scolastici e contrastare la pandemia. Ma non si tratta di una misura solo contro il Covid, perchè questi impianti favoriranno la qualità ambientale e ridurranno il rischio di contagio di altre forme virali. Inoltre, consentono un recupero termodinamico utile a ridurre gli sprechi di energia, aspetto quanto mai utile in un periodo come quello attuale».