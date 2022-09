Bloccano l’ascensore comunale, ancora vandali in azione. Sos ai vigili del fuoco

FERMO - L'sos è scattato intorno alle 10. Arrivati sul posto, gli uomini del 115 hanno appurato che all'interno dell'ascensore in blocco

30 Settembre 2022 - Ore 10:38 ...

Sos questa mattina, intorno alle 10, alla volta dei vigili del fuoco di Fermo per il blocco dell’ascensore comunale, quello che da viale XX settembre conduce a viale Vittorio Veneto.

Al momento della segnalazione non si sapeva se all’interno dell’ascensore ci fossero delle persone. E così i vigili del fuoco sono saliti a bordo dei loro mezzi e si sono catapultati direzione viale Vittorio Veneto. Una volta sul posto, gli uomini del 115 hanno constatato che, fortunatamente, all’interno dell’ascensore andato in blocco non vi era nessuno. A quel punto i pompieri si sono attivati per le comunicazioni di rito al Comune.

E, come per le scale mobili che conducono dai maxi parcheggi al centro, con ragazzini che si ‘divertono’ a premere il tasto di arresto, anche l’impianto di viale XX settembre è stato preso di mira da alcuni di loro che, stando alle prime informazioni, avrebbero premuto il tasto dell’antincendio mandando in blocco l’impianto di risalita.