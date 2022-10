Ubaldi ei suoi primi 12 mesi di amministrazione: «Impegno con risultati concreti» tra ‘fatto’ e work in progress

MONTEGRANARO - Il primo cittadino: «Nonostante la situazione economica sempre più difficile e la necessità di prestare la massima attenzione nella gestione delle risorse, ritengo che i risultati ottenuti siano il frutto di un eccellente lavoro di squadra nell'esclusivo interesse per Montegranaro. Sempre».

«Dodici mesi di grande impegno con risultati concreti», inizia così, con queste parole, il sindaco Endrio Ubaldi il suo bilancio del primo anno della sua amministrazione alla guida di Montegranaro. Due concetti lapidari quanto diretti per poi passare direttamente alla lista degli interventi: «Esattamente un anno fa, il giorno di San Francesco, venivo proclamato sindaco in seguito alle elezioni amministrative con 3.630 voti pari al 56,52%. Ringrazio ancora i miei concittadini per la fiducia accordatami ed i miei colleghi dell’amministrazione e del gruppo “Montegranaro Sempre” per il grande aiuto e la vicinanza. Mi limito ad elencare solamente alcuni dei risultati raggiunti in questi 365 giorni: ottenuti finanziamenti dal Pnrr pari a 3.602.000 euro per asilo nido, adeguamento termico teatro La Perla, digitalizzazione, messa in sicurezza marciapiedi e strade. Di questi fondi al momento sono stati effettuati gli interventi sulle strade e per i marciapiedi abbiamo approvato giovedì scorso il progetto esecutivo-definitivo. Abbiamo poi sottoscritto il mutuo da 400.000 euro per i 300 nuovi loculi al cimitero, venduti circa 180 loculi e gara espletata con individuazione della ditta aggiudicatrice. Abbiamo riscosso importanti somme attese da anni grazie ad un’azione attenta e puntuale del settore Tributi e Finanze, con la disponibilità alle rateizzazioni per andare incontro alle aziende e famiglie, e ottenuto dalla Regione Marche un ulteriore finanziamento di 1.500.000 euro per il nuovo Palazzetto dello Sport nelle annualità 2023 /24 arrivando alla somma complessiva di 3.000.000 euro da parte della stessa Regione. Siamo in attesa in questi giorni del Decreto di assegnazione delle ulteriori risorse pari da parte del Dipartimento dello Sport, dopo che è stato deliberato il finanziamento le scorse settimane. Dopo l’approvazione dello studio di fattibilità redatto da un tecnico incaricato, in questi giorni si stanno effettuando i sondaggi e carotaggi, finalizzati a verificare cosa si potrà utilizzare della struttura realizzata nel 2004, per poter bandire l’appalto per i lavori entro la fine dell’anno».

«Abbiamo iniziato il nuovo servizio della raccolta differenziata con l’individuazione della nuova ditta “Tekneko” al termine dello svolgimento della gara per un servizio che durerà 5 anni dal valore di quasi 6.000.000 euro. La nuova ditta ha subito messo a disposizione dei mezzi completamente nuovi e si è impegnata per effettuare degli importanti investimenti e servizi aggiuntivi. Abbiamo sistemato, con un importante intervento di manutenzione straordinaria, la sala consiliare intitolata al vicepresidente dell’Assemblea Costituente, il senatore Giovanni Conti. E poi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al Cimitero Comunale con la sistemazione dopo tanti anni del giardino all’italiana nella parte monumentale. Proprio in questi giorni si sta provvedendo alla messa a dimora di ben 4.200 piantine di bosso, trasferimento dell’asilo nido comunale presso il plesso scolastico San Liborio dove c’era la Scuola dell’Infanzia Capoluogo, che è stata trasferita presso il plesso Santa Maria. Effettuate le bitumature di via Zoli e della strada parallela verso ex mattatoio, inizio di via Solferino sotto l’acquedotto del Tennacola, di 1.100 metri della Strada della Castelletta. Sistemata definitivamente con una gettata in cemento armato la strada laterale al plesso scolastico di San Liborio che conduce verso la Palestra. Approvato il progetto definitivo della somma di 400.000 euro con il mutuo che verrà sottoscritto in settimana, per asfaltare altre cinque importanti strade entro il mese di novembre, oltre alla riapertura della parte iniziale della Circonvallazione Sud che avverrà nelle prossime settimane, dopo che abbiamo trovato le risorse finanziarie necessarie, con la variazione di bilancio approvata nell’ultimo Consiglio Comunale del 29 settembre scorso. E ancora, riapertura dell’auditorium “Officina delle Arti”, dei bagni pubblici, del Laghetto Torrione, di via Crivelli, della Torre dell’Annunziata per le visite guidate, assegnazione delle sedi nei locali del Palazzo degli Agostiniani con utilizzo del chiostro interno per gli appuntamenti culturali, realizzazione di tre passaggi pedonali illuminati ed impegno di spesa per 4 passaggi pedonali rialzati da realizzare sulle strade provinciali e 5 dossi per le strade comunali. Costituzione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale con l’aumento di un’unità arrivando ad 8 agenti operativi. Installazione di ulteriori 16 telecamere ed ottenimento del finanziamento Scuole Sicure, per installazione di altre 10 telecamere entro il mese di novembre nei tre plessi scolastici cittadini. Aumento di tre unità della pianta organica comunale con l’organizzazione di due concorsi per l’assunzione di 3 figure per il settore biblioteca, cultura ed istruzione, da completare entro l’anno in corso. Incremento concreto delle risorse per i servizi sociali, con l’aumento delle ore per assistenza anche extrascolastica e progetti sempre più importanti. Definizione di importanti contenziosi con notevole risparmio economico per le casse comunali. Allestimento dell’Ufficio Turistico in piazza Mazzini ed inizio dell’iter per la realizzazione del Museo delle Tradizioni all’interno dell’ex Convento degli Agostiniani. Incremento delle iniziative culturali sia al Teatro sia all’aperto nel periodo estivo, con l’organizzazione ed il patrocinio a ben cinque festival nel periodo giugno – settembre. Ricordiamo anche l’apertura all’interno della Biblioteca Comunale della sezione lettura da 0-6 anni per gli utenti più piccoli. Nonostante la situazione economica sempre più difficile e la necessità di prestare la massima attenzione nella gestione delle risorse, ritengo che i risultati ottenuti siano il frutto di un eccellente lavoro di squadra nell’esclusivo interesse per Montegranaro. Sempre».