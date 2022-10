Angels Project, stagione al via: il punto con il presidente Marco Sbernini

PALLAVOLO - Figura impegnata nell'inedita doppia veste di preparatore atletico e vertice societario, il grottammarese da anni nello staff rossoblù traccia la rotta relativamente ai tornei alle porte

PORTO SAN GIORGIO – Il campionato di serie B2 della Volley Angels Lab parte con un’ulteriore novità nel team.

Marco Sbernini (nella foto), grottammarese, da anni nello staff rossoblù, quest’anno vestirà la doppia intrigante veste di presidente e preparatore atletico. Un “unicum” nel suo genere ed un impegno nel progetto ormai diventato full time.

«Mi sento sicuramente più un tecnico, che è il ruolo che ricopro da diversi anni e per cui ho studiato. Comunque contento anche di rappresentare fino in fondo questa società perché è un progetto in cui credo da anni. E quindi esserne anche il presidente è un onore – il commento del vertice societario, che ha proseguito tornando alle origini -. Nel mondo della pallavolo sono entrato nel 2005, allorché ero prossimo alla laurea in scienza motorie e l’allora presidente del Grottammare Volley mi chiese se ero interessato a dare una mano ed io ho colto l’occasione. Dopo qualche esperienza anche in altre società della zona, ho poi avuto la fortuna di conoscere Daniele Mario Capriotti e con lui il progetto di Volley Angels in cui sono stato progressivamente coinvolto come allenatore prima e poi come preparatore atletico».

«Cosa mi ha convinto a mettere un po’ da parte le aspirazioni di allenatore per dedicarti alla preparazione fisica? Un po’ per via degli studi fatti, la mia passione per la preparazione fisica c’è sempre stata. E devo ringraziare Volley Angels che ha previsto e valorizzato molto la presenza del preparatore atletico. E’ la mia passione, il mondo della ricerca, del test fisico. Un lavoro dietro le quinte che mi ha sempre appassionato. Siamo ben tre preparatori ed il merito è dell’impegno anche economico di Volley Angels per questo tipo di lavoro. Con me ci sono due giovani preparati e di grande volontà. Uno, Michele Del Rosso, già in possesso della laurea magistrale e l’altro Luca Beretti prossimo alla laurea. Senza le loro figure non sarebbe possibile fare quello che stiamo facendo, perché le squadre sono tante e riusciamo così a coprire tutte le esigenze».

«La stagione che sta per iniziare è importante, con tanti volti nuovi. Cerchiamo la crescita continua in tutte le categorie. E mi auguro che sia pieno di soddisfazioni non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche come crescita del progetto e crescita societaria, staff, atlete inclusi», le conclusioni di Sbernini.