Spartan Queens Rugby, tutto pronto per la rinnovata avventura nella Serie A femminile

MONTEGRANARO - Domenica scorsa, presso la sala consiliare, via i veli al rinnovato progetto sportivo a vedere le rugbiste veregrensi coinvolte nel team a vocazione regionale, chiamato all'esordio nazionale in quel di Roma nel prossimo weekend. Cerimonia di presentazione avvenuta alla presenza dell'amministrazione comunale ed ai vertici del Comitato Regionale Fir

MONTEGRANARO – Sotto il nome delle Spartan Queens Rugby è ufficialmente salpato il rinnovato progetto sportivo regionale pronto ad esordire nel partente campionato di Serie A femminile 2022/23, con start delle danze previsto per domenica prossima in quel di Roma.

Un programma “in rosa” presentato domenica scorsa, 2 ottobre, all’interno della Sala Consiliare, per una tarda mattinata sentita e partecipata, onorata inoltre dalla presenza del sindaco Endrio Ubaldi, del vice Monia Marinozi e dell’assessore allo sport Gastone Gismondi. Dal lato istituzionale a quello federale, con la partecipazione dei vertici del Comitato Regionale Fir (acronimo di Federazione Italiana Rugby) nelle persone di Franco Stazio, Anna Caliendo e Francesco Ciotti, che hanno elogiato l’iniziativa del sodalizio calzaturiero che è riuscito, grazie al pieno supporto ed alla collaborazione delle altre importanti società di rugby marchigiane coinvolte, a riportare una squadra delle Marche nel salotto buono dei campionati nazionali della disciplina.

«Il nostro è un progetto di importante valore promozionale per l’intero movimento del rugby femminile delle Marche, che certamente aiuterà la crescita dei settori giovanili in tutta la regione, offrendo alle ragazze che si avvicinano a questo bellissimo sport la garanzia di continuità sportiva di medio e lungo periodo, con possibile sbocco d’elite, fondamentale ed indispensabile per lo sviluppo in ogni tipo di sport», il commento dei dirigenti veregrensi. Umori positivi anche nei membri di giunta intervenuti che, oltre a formulare i migliori auspici per l’imminente inizio del torneo nazionale, hanno sottolineato come squadra e società vadano a rappresentare, oltre i confini territoriali, il più elevato livello agonistico della città.

La squadra è composta da 28 atlete provenienti da tutti gli angoli della regione, da San Benedetto del Tronto fino ad Urbino, e sono «ben motivate a figurare al meglio nel massimo campionato nazionale – le conclusioni dei dirigenti montegranaresi -. Lo staff tecnico si avvale della collaborazione di cinque tecnici qualificati, supportati e coadiuvati dai colleghi afferenti delle varie società cooperanti al progetto». Le Spartan Queens Team Marche sono state inserire nel terzo girone, a vocazione meridionale, insieme alle All Reds Rugby Roma, Amatori Rugby Torre Del Greco, Bees Rugby Bisceglie e Ragusa Rugby Union. Per come anticipato, si parte domenica prossima, 9 ottobre, con la trasferta capitolina prevista dunque in quel di Roma.