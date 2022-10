Blitz della Virtus, Servigliano espugna Castellana Grotte

SERIE B1 - La compagine del presidente Paci, portacolori fermana nella disciplina del tennis tavolo, in Puglia si impone con un perentorio 5-0 consolidandosi in vetta alla classifica. Un ottimo viatico in vista del derby regionale, previsto contro il Cus Camerino, in programma domenica prossima tra le mura amiche

SERVIGLIANO – La Virtus Servigliano sbanca Castellana Grotte e consolida il primo posto nel campionato nazionale di serie B1 di tennistavolo.

Una trasferta importante, quella in terra di Puglia, chiusa con un sonoro 5-0: match mai in discussione, molto solida la compagine giallorossa composta dal capitano Matteo Cerza, dal cinese Li Weimin e dal bulgaro Daniel Gaybakyan, vera sorpresa del campionato. Ed é stata festa grande anche per gli undici irriducibili tifosi serviglianesi giunti a Castellana in auto.

«Non avevo mai visto tanto entusiasmo – commenta Gaybakyan – si vede la grande passione della società di Servigliano per questo sport e anche per la promozione del territorio in tutta Italia». In terra di Puglia la squadra è stata seguita anche dal presidente Fabio Paci, che guarda già alla prossima partita: «Siamo in vetta alla classifica, adesso serve il capolavoro: domenica 16 ottobre, in casa contro il Cus Camerino, servirà la partita perfetta per consolidare il primo posto. Avremo bisogno del grande tifo, sarà una partita molto equilibrata. Intanto mi complimento con la squadra per la super prestazione contro il Castellana Grotte».

Matteo Cerza non ha dubbi: «Campionato equilibrato, solo la prima accede alla serie A2 e siamo almeno in quattro a contendersi il primo posto». Il cinese Li Weimin ringrazia i tifosi: «Tra andata e ritorno hanno percorso mille chilometri in un solo giorno per tifare Virtus, sentire il loro calore per noi é stato importante». Una vittoria speciale, dedicata al team manager Alberto Berdini scomparso di recente. «Alberto non perdeva una trasferta, era un trascinatore – conclude il presidente Paci -. Se ne é andato troppo presto, manca a tutti noi. Una figura insostituibile per grinta, disponibilità, capacità di fare gruppo. Questa vittoria é tutta per lui». Domenica 16 ottobre, alle 10.00, il big match Virtus Servigliano – Cus Camerino. Il derby vale un pezzetto di serie A2. Ricordiamo che in A1 e A2 le Marche non hanno rappresentanti. Sarà l’anno buono?

