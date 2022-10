Covid, contagi in salita nel Fermano. Marche tra le sei regioni a rischio alto

COVID - Il Covid 19 torna a rialzare la testa il tutto il territorio nazionale. Cresce il numero dei positivi anche nella provincia di Fermo dove solo il Comune di Smerillo è Covid free. Marche tra le sei regioni classificate ad alto rischio per la recrudescenza della malattia.

9 Ottobre 2022 - Ore 10:02 ...

di Sandro Renzi

Sale l’incidenza, 441 casi su 100mila abitanti. In aumento l’ Rt, 1,18, al di sopra della soglia epidemica. Cresce anche il tasso di occupazione dei posti in area medica, 8,2% e in terapia intensiva, 1,8%. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale (26 settembre – 2 ottobre) del Ministero della Salute sull’andamento del Covid 19 in Italia. «Bene continuare a mantenere comportamenti prudenti e completare il ciclo vaccinale soprattutto per le persone fragili e gli ultra 60enni» l’appello di Gianni Rezza. La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti è la fascia d’età 50-59 anni con un’incidenza pari a 474 casi per 100.000 abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente. Rallenta la crescita nelle fasce d’età più giovani, mentre accelera in quelle più avanzate. L’età mediana alla diagnosi è di 51 anni, in leggero aumento rispetto alle settimane precedenti (dati flusso ISS).

In lieve aumento il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva che si situa all’1,7% (155/9.212) nella giornata del 4 ottobre scorso e rispetto all’1,4% (128/9.205) il giorno 27 settembre. Il numero di persone ricoverate in queste aree è aumentato da 128 a 155 con un aumento relativo del 21,1%. Sei Regioni sono classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza, tra queste anche le Marche. Nella provincia di Fermo i soggetti positivi sono oltre 1260. Dati pubblicati sul sito della Regione e provenienti dalle rispettive Asur. E ricompaiono anche le file davanti alle farmacie dove si effettuano i test antigenici. Eccezion fatta per il piccolo Comune di Smerillo, covid free, gli altri 39 hanno a che fare con la pandemia. A Fermo si è arrivati a quota 251 (una settimana fa erano 182) e 281 in quarantena. E’ il comune della provincia con il più alto numero di positivi seguito da Porto Sant’Elpidio (178), Porto San Giorgio (103) e Sant’Elpidio a Mare (80). Colpisce poi il dato di Montegranaro con ben 182 positivi e 185 soggetti in quarantena. Alto se rapportato alla popolazione ed altri enti del territorio. Sono 50 invece le persone affette dal Covid 19 a Monte Urano e 30 a Monte San Pietrangeli. Numeri contenuti a Monte Rinaldo, Belmonte Piceno, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Moresco, Monte Leone e Montelparo dove si contano meno di 5 positivi e quarantene. Sono 14, invece, le persone affette dal virus ad Amandola e 14 anche quelle in quarantena. Situazione analoga a Lapedona (11). Magliano (15) e Massa Fermana (6), Montottone (15) e Montefalcone Appennino (7).