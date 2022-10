Chiusura stagionale con il botto per il Ciclismo Csi Fermo

DUE RUOTE AMATORIALI – Nel tris di manifestazioni di successo spiccano le vittorie del monturanese Claudio Paci e del serviglianese Giovanni Lattanzi nella gara agonistica Grottazzolina, della New Mario Pupilli nella cicloturistica Mtb a Molini Girola e nel raduno cicloturistico “con Avis si va in bici” dove si è imposto Gianni Costanzi nel finale libero

10 Ottobre 2022 - Ore 19:37 ...

di Tiziano Vesprini

FERMO Chiusura con il botto per l’attività ciclistica primaverile ed estiva targata Centro Sportivo Italiano Fermo/Marche.

Nel fine settimana sono andate in scena tre belle manifestazioni delle tre diverse specialità che hanno caratterizzato la primavera, l’estate e l’inizio d’autunno 2022. Tris di eventi molto partecipati e spettacolari.

A Grottazzolina, per l’organizzazione della locale Ss New Mario Pupilli, presieduta da Mario Traini, si è svolto il Gran Premio di Chiusura, dell’attività agonistica su strada che, nelle due gare in programma, con la partecipazione di quasi 150 cicloamatori, ha visto primeggiare due atleti e portacolori del Fermano. Nella gara “under” a trionfare solitario è stato il monturanese Claudio Paci, per lui prima vittoria stagionale e prima in carriera nella massima categoria dei Prima Serie. Il portacolori della Torello Bike di Sant’Elpidio a Mare ha preceduto, sul traguardo, Luca Carassai (Team Go Fast), Matteo Gioacchini (100% Bike), Paolo Totò e Samuele Scotini. Nella gara “over” altro trionfo in solitaria per il plurititolato cicloamatore serviglianese Giovanni Lattanzi del Team Studio Moda Monte Urano, che conferma il suo ottimo stato di forma dopo la vittoria nella Coppa del Mondo ed il bronzo nei Mondiali per cicloamatori. L’atleta della valle del Tenna si è imposto davanti a Diego Calvisi (Team Giuliodori), Rocco Castellucci (Torello Bike), Andrea Smerilli e Maurizio Di Cintio.

A Molini Girola di Fermo, organizzazione curata dalla locale Mg Bike, del presidente Patrizio Perticari, è andata in scena la settima ed ultima prova del circuito cicloturistico Mtb 4Emme (Mare Monti Marche Matathon) che ha visto la partecipazione di quasi 200 partecipanti. A primeggiare nella classifica di società, a partecipazione, è stata la Società Sportiva New Mario Pupilli di Grottazzolina, che ha preceduto The Black Sheep di Rubbianello di Monterubbiano, Studio Moda Monte Urano, Skatenati Porto Sant’Elpidio, Xtreme Bike Team Montegiorgio, Tritakatene Ponzano di Fermo, Gs Montegranaro Li Smatati, Gs Capodarco, Bici Club Sibillini Amandola e Chrono Bike Team Porto San Giorgio.

Tra i quasi 200 partecipanti non è sfuggita la presenza, in versione bikers, del sindaco di Fermo Paolo Calcinato e degli assessori Scarfini e Ciarrocchi. A Montegiorgio, organizzazione curata dal Csi Fermo e dalla Asd Adria e Sibilla Asd di Montottone, si è svolta la “con Avis si va in Bici”, raduno cicloturistico in Mtb e Bici da Corsa su un doppio percorso, rispettivamente, di 28 e 40 chilometri. Anche in questo appuntamento ha primeggiato la società grottese New Mario Pupilli, prima nella graduatoria per numero di partecipanti, che ha preceduto Pedale Montegiorgese, Gang Bike Francavilla d’Ete, Adria & Sibilla Montottone e Xtreme Bike Team Montegiorgio. Nel finale ad andatura libera a giungere per primo sul traguardo è stato il portacolori del club organizzatrice, Gianni Costanzi, che ha preceduto il duo della New Mario Pupilli, Luca Bonifazi e Marco Marzetti.

