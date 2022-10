Buona la prima per le Spartan Queens, a Roma piazzato il blitz all’esordio di stagione

SERIA A1 - Le portacolori regionali, in campo con il progetto rugbystico a traino montegranarese, nonostante il passivo iniziale sono riuscite ad invertire la rotta, rimondando la squadra di casa e chiudendo la prima gara di campionato sul 12-8. Espugnato dunque il campo capitolino delle All Reds Rugby Roma

MONTEGRANARO – Dalla presentazione ufficiale (vedi l’articolo sotto correlato) all’esordio in campo.

E che esordio quello vissuto dalla ragazze protagoniste del rinnovato progetto Spartan Queens Team Marche, nella trasferta di Roma vittoriose al primo impegno ufficiale del massimo circuito rugbystico nazionale “in rosa”.

Non ci poteva essere infatti essere debutto migliore per la squadra montegranarese che rappresenta il rugby femminile marchigiano nella Serie A a tinte tricolori. Domenica scorsa, 9 ottobre, nell’ex cinodromo della capitale, le ragazze dei coaches Fabrizio Ciavatta e Gianluca Cappella hanno infatti superato le pur brave All Reds Rugby Roma con il punteggio finale di 12 a 8.

«È stata un partita combattutissima, dopo un primo tempo molto equilibrato le ragazze romane erano addirittura in vantaggio per 8 a 0, anche se le Spartane erano riuscite, per due volte, ad arrivare molto vicine alla linea di meta – il commento dei vertici calzaturieri -. Nella seconda frazione l’atletismo e la migliore condizione fisica della squadra marchigiana hanno consentito di sovvertire il risultato. Infatti è qui che viene realizzata la storica prima meta in Serie A della squadra di Montegranaro ad opera di Giulia Maria Zallocco, l’estremo più giovane della regione». Nonostante l’errore nel calcio di trasformazione, con punteggio ancora sotto per 5 a 8, tutta la squadra ha continuato a spingere ed a concedere pochi spazi alle avversarie fino alla realizzazione della seconda meta, firmata dal mediano di apertura Michela Torresi.

Questa volta, però, la Zallocco non si lascia scappare l’occasione e realizza un bel calcio fissando il punteggio sul 12 a 8, parziale con cui poi si è chiusa la partita, nonostante il ritorno aggressivo delle avversarie nei minuti finali, contenuto dalla squadra montegranarese. Nell’analisi della partita si evidenzia, in chiave consuntiva, un’ottima prova del collettivo marchigiano, che ha retto bene sia nelle mischie che nelle touches contro la squadra romana, da molti anni protagonista nella massima serie nazionale.

Le Spartan Queens Team Marche, nonostante la giovane età delle atlete, hanno quindi dato un’ottima risposta alle difficoltà della gara, rimanendo sempre sulle indicazioni dei tecnici che in questi primi 50 giorni di preparazione si sono prodigati per far si che la compagine amalgamasse al meglio tutte le proprie giocatrici, di provenienza regionale, affinché somigliasse sempre più ad un team di un’unica città. L’appuntamento, ora, è per domenica 16 ottobre alle 15:30, per assistere alla gara domestica della Spartan Queens Team Marche, pronte a ricevere Le Puma Bisenzio Rugby presso il campo “Nelson Mandela” di San Benedetto del Tronto.

