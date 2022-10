Proseguono i lavori alla Borgo Rosselli, alla Mandolesi, al cimitero e alla scuola Aporti. Salvatelli: «Sopralluoghi per favorire tempi e procedure»

PORTO SAN GIORGIO - Per quanto riguarda la tensostruttura di via Marche, l'assessore ai lavori pubblici ha specificato: «Siamo realisti nel dire che il primo intervento sarà completato entro sabato». 72 nuoci loculi al cimitero comunale: ««Ultimate le fondamenta si procederà con l’edificazione»

Giornata dedicata ai sopralluoghi nelle strutture cittadine e nei luoghi in cui sono in corso lavori pubblici. Accompagnato dai tecnici, l’assessore Lauro Salvatelli ha constatato le opere compiute e lo stato di avanzamento dei progetti dell’Amministrazione comunale. Nella palestra della scuola media Borgo Rosselli sono in fase di realizzazione le protezioni a bordo campo che completano la messa in sicurezza della struttura. La fine dell’intervento è prevista nel corso di questa settimana.

«Mi sono recato nella tensostruttura della Polisportiva Mandolesi, in via Marche, dove i tecnici sono impegnati nel risolvere il problema di un’infiltrazione d’acqua nell’impianto – spiega Salvatelli -. Siamo realisti nel dire che il primo intervento sarà completato entro sabato. In seconda battuta verrà posizionato un telo sulla parte superiore per eliminare gli effetti della condensa».

Altro sopralluogo anche nel cimitero comunale per la verifica dello stato d’avanzamento dei lavori relativi alla realizzazione di 72 loculi. «Ultimate le fondamenta si procederà con l’edificazione – continua Salvatelli – . Entro il mese, in vista delle prossime commemorazioni, verranno ultimati i lavori di sistemazione e messa in sicurezza dei camminatoi principali».

Sondaggi del terreno sono stati effettuati nel quartiere Santa Vittoria, a pochi metri di distanza dalla Polisportiva, «per valutare la fattibilità di realizzazione di un’opera al servizio dello sport cittadino – conclude l’assessore -. Infine, nella scuola Aporti, stiamo completando vari interventi per rendere la nuova struttura più confortevole, dal tendaggi alla sistemazione degli spazi interni. Il sopralluoghi proseguiranno anche nelle prossime settimane con il fine di snellire quegli iter che spesso ‘allungano’ i tempi tra le segnalazioni e gli interventi ordinari».