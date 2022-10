“Tu.Ris.Marche” e “Tec” alla TTG di Rimini

DOPO la Bit di Milano, la cooperativa presente alla Travel Experience in riva all'Adriatico per una importante vetrina, per presentare il Fermano come meta ideale per il turismo esperienziale e il cicloturismo

17 Ottobre 2022 - Ore 18:23 ...

Dopo il successo alla BIT Milano di aprile, la società cooperativa Tu.Ris.Marche non si è fatta sfuggire l’opportunità di partecipare alla TTG Travel Experience di Rimini, una delle più grandi manifestazioni sul turismo, capace di raccontare il mondo dell’ospitalità a 360 gradi. L’edizione 2022 ha registrato numeri da capogiro, con un incremento del 25% di visitatori professionali rispetto all’edizione precedente. Il motto di questa edizione della TTG è stato “UNBOUND – Senza vincoli”, uno slogan che rimanda alla necessità di un nuovo turismo che vada oltre il convenzionale, capace di aprirsi alle nuove tipologie di visitatori sempre alla ricerca di emozioni inattese.

Anche Tu.Ris.Marche si è “messa a nudo” davanti al vasto pubblico della TTG, e lo ha fatto accompagnata da un’altra realtà del territorio, la società cooperativa TEC. Con i loro due stand, collocati nel padiglione della Regione Marche, le società hanno rappresentato tutto il territorio fermano. Grazie ai due progetti “Pil Ecotour Valdaso” e “Pil Itinerari di storia” – finanziati dal Gal Fermano – Tu.Ris.Marche e TEC lavorano fianco a fianco per raggiungere lo stesso obiettivo: la promozione del patrimonio storico-culturale del fermano, sostenendo lo sviluppo delle imprese del territorio e prestando una particolare attenzione alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio. Le nuove tendenze del turismo mondiale evidenziano l’importanza del turismo esperienziale come occasione di sviluppo territoriale.

Da questa riflessione è nato un altro progetto finanziato dal Gal Fermano, “Le Marche in bike”, ideato da Tu.Ris.Marche per promuovere la nostra regione come ideale destinazione cicloturistica che merita un riconoscimento a livello internazionale. Il progetto prevede alcuni tour organizzati in e-bike alla scoperta dei borghi del fermano e dei suoi tesori nascosti. Anche la società cooperativa TEC collabora con Tu.Ris.Marche nell’organizzazione di eventi esperienziali e tour di gruppo con guida cicloturistica. L’ultimo evento, quello di Monteleone di Fermo – realizzato domenica 16 ottobre – ha riscontrato un enorme successo. Il prossimo appuntamento sarà “Tipicità & Archeologia” a Monte Rinaldo. Il prezzo è accessibile in modo da incoraggiare i curiosi ad avventurarsi in una prima esperienza. Tutto questo e molto altro ha abbellito la vetrina di Tu.Ris.Marche alla TTG.

Il presidente Andrea Marsili dichiara soddisfatto: «Alla TTG abbiamo avuto l’occasione non solo di farci conoscere, ma di costruire dei rapporti con altre agenzie simili a noi collocate in tutta Italia. La richiesta per la nostra regione è sempre più in aumento: le aziende vengono nelle Marche per business e le famiglie in cerca di pace per una vacanza. Ci siamo presentati a delle realtà dell’ascolano che ancora non conoscevamo, è importante anche costruire un rapporto con chi è vicino a noi».