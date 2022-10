Il generale Cagnazzo visita il comando provinciale Carabinieri. Incontro con le istituzioni del Fermano

Il generale di brigata Salvatore Cagnazzo, comandante della Legione Carabinieri “Marche” nella mattinata di ieri ha visitato per la prima volta il Comando provinciale dei Carabinieri di Fermo. A riceverlo oltre al comandante provinciale Gino Domenico Troiani, tutti gli ufficiali insieme ad una rappresentanza dei comandanti di Stazione, della rappresentanza militare ed i presidenti dell’associazione nazionale Carabinieri di Fermo e Montegiorgio.



Il generale nel suo intervento rivolto ai presenti si è soffermato in particolare sull’importanza dell’aspetto umano e sociale della missione dell’Arma, istituzione votata soprattutto al servizio del cittadino. L’alto ufficiale ha poi rimarcato la necessità di continuare ad agire con professionalità e spirito di servizio nella prevenzione e repressione dei reati, rendendosi disponibile a fornire il proprio supporto logistico e umano al fine di mettere ogni carabiniere nelle condizioni di operare al meglio. L’incontro è stato anche occasione per esprimere la sua riconoscenza per il quotidiano impegno profuso dai militari in favore delle operose comunità locali e l’apprezzamento, in particolare, per tutte le famiglie dei carabinieri per il diuturno, silenzioso sostegno che assicurano ai loro cari.

Il generale Cagnazzo, durante la sua rilevante carriera è stato comandante di importanti reparti territoriali, tra cui il Comando provinciale di Cagliari, il Nucleo Investigativo ed il Reparto Operativo di Roma. Più di recente ha rivestito l’incarico di comandante dell’Ufficio Cerimoniale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e di comandante del Comando Carabinieri per la Banca d’Italia. Il generale, nel corso della giornata di ieri, ha inoltre incontrato i rappresentanti delle istituzioni locali tra cui il prefetto facente funzioni Alessandra De Notaristefani di Vastogiradi, che ha evidenziato l’ottima collaborazione inter-istituzionale con l’Arma, il presidente del Tribunale Bruno Castagnoli, per poi essere ricevuto dal sindaco di Fermo Paolo Calcinaro a cui ha espresso sentimenti di ringraziamento per la vicinanza che la cittadinanza fermana dimostra costantemente per i carabinieri, rinnovando l’impegno dell’Arma per garantire una serena ed ordinata quotidianità.