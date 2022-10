Oltre 100 mila euro per Viale Cavallotti e campo di via D’Annunzio. Marinangeli e Salvatelli: «Dialogo aperto tra Comune e Regione»

PORTO SAN GIORGIO - Oltre 100mila euro di risorse arriveranno dalla regione per finanziare due interventi: restyling di un tratto di viale Cavallotti e il potenziamento degli impianti energetici nel campo sportivo nuovo di via D'Annunzio. «Merito del confronto aperto e costante con le istituzioni regionali» chiarisce l'assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli.

22 Ottobre 2022 - Ore 14:38 ...

di Sandro Renzi

Oltre 100mila euro di contributi regionali intercettati dal consigliere della Lega Marco Marinangeli, in fase di approvazione del bilancio di assestamento della regione, verranno dirottati a Porto San Giorgio con una doppia finalità: restyling di un tratto di viale Cavallotti ed efficientamento energetico del nuovo campo sportivo in via D’Annunzio.

«Ho recepito le sollecitazioni che arrivavano dall’Amministrazione sangiorgese e abbiamo cercato di individuare alcune risorse nel bilancio regionale» spiega Marinangeli. Operazione peraltro non semplice visto che molti investimenti hanno finito, giocoforza, per essere concentrati sui territori che hanno subito i danni dell’alluvione dello scorso settembre. A disposizione dell’ente di via Veneto ci saranno 15mila euro per il restyling di un tratto di viale Cavallotti, peraltro subito disponibili, grazie al fondo straordinario per il miglioramento degli arredi urbani e circa 100mila euro in conto capitale per riqualificare ed efficientare gli impianti energetici e tecnologici nelle strutture pubbliche. Una quota parte però arriverà nel 2023 e finirà nel bilancio di previsione della regione Marche. «Mi sono confrontato con l’assessore Salvatelli ed il sindaco Vesprini -prosegue Marinangeli- ed entrambi hanno indicato quale fosse la destinazione prioritaria di queste risorse. Da una parte migliorare l’immagine della città e l’accoglienza investendo sull’arredo urbano di uno dei principali viali sangiorgesi, dall’altra potenziare gli impianti energetici».

Ad entrambi i progetti si comincerà subito a lavorare. La conferma arriva anche dall’assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli. «Migliorando l’efficientamento energetico del campo sportivo di via D’Annunzio -chiarisce quest’ultimo- forniremo un servizio migliore agli utenti della struttura, riusciremo a risolvere alcune criticità e, cosa non da poco in questa fase, potremo abbattere i costi di gestione, legati proprio all’uso dell’energia, in misura considerevole». Salvatelli rimarca quindi l’importanza di un dialogo costante ed aperto con la Regione ed i suoi rappresentanti nel territorio. «Se riusciamo ad avere fondi da Ancona è grazie anche ai rapporti istituzionali che coltiviamo nell’interesse della città, per risolvere problemi ed investire nella qualità della vita dei sangiorgesi».