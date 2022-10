Videx d’esportazione, al PalaBarbazza il blitz da bottino pieno

SERIE A2 - Un secco 0-3 piazzato in terra veneta e matura il primo successo da tre punti della stagione, tutto al termine di un match tirato e ben combattuto dai padroni di casa trevigiani, così come testimoniato dai consuntivi dei tre set disputati

30 Ottobre 2022

MOTTA DI LIVENZA (TV) – La Videx Yuasa Grottazzolina si impone sulla Hrk Motta di Livenza con un secco 3-0 dopo un’ora e mezza di gioco. Partenza a rincorrere per Vecchi e compagni, abili però ad invertire subito la rotta con una prestazione che porta in dote un risultato netto e meritato. Con la squalifica di coach Lorizio è il vice Zanardo a guidare la squadra dalla panchina schierando Partenio-Kordaz in diagonale, Lazzaretto e Secco Costa in banda, Acuti insieme a Pilotto (centesimo gettone in serie A per lui) al centro e Battista libero. Risponde coach Ortenzi con Marchiani-Breuning, Vecchi e Bonacic laterali, Cubito e Bartolucci al centro con Romiti a governo della difesa.

IL TABELLINO

HRK MOTTA DI LIVENZA 0: Santi (L2) ne, Trillini 1, Cavasin 8, Schiro, Partenio, Cunial 1, Pilotto 3, Bellanova, Fusaro ne, Secco Costa 6, Acuti 4, Kordas 11, Battista (L1), Lazzaretto 5. All. Lorizio

VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA 3: Giorgini (L2) ne, Cubito 8, Vecchi 11, Focosi ne, Pison ne, Bartolucci 6, Breuning 22, Ferrini, Bonacic 8, Marchiani 2, Leli ne, Romiti (L1). All. Ortenzi

PARZIALI: 23-25 (31’), 22-25 (31’), 20-25 (31’)

ARBITRI: Cavicchi e Nava

NOTE: Motta di Livenza: 7 errori in battuta, 4 ace, 2 muri vincenti, 53% in ricezione (33% perf), 39% in attacco. Grottazzolina: 15 errori in battuta, 2 ace, 7 muri vincenti, 45% in ricezione (30% perf), 57% in attacco

LA CRONACA

Molti errori in avvio di gara con Motta che trova subito l’allungo grazie ai muri di Pilotto e Cavasin su Bonacic, intervellati dal colpo fuori misura di Breuning (6-2). Respira Grottazzolina dopo l’errore dai nove metri che spezza il turno al servizio di Secco Costa riportando gli ospiti a -3 con il muro di Bartolucci (8-5). La Videx Yuasa è subito costretta alla rincorsa e Zanardo sospende il gioco dopo l’ennesimo blocco vincente di Breuning (9-7). Bartolucci in primo tempo replica a Cavasin e gli ospiti centrano il pari dopo la stoccata a vuoto di Secco Costa (10-10). La battuta float di Acuti colpisce la linea di fondo campo per il primo ace della gara ma è il turno di Bartolucci a mettere in difficoltà la formazione locale prima della pipe di capitan Vecchi che porta in vantaggio Grottazzolina (13-14). Marchiani neutralizza l’offensiva di Lazzaretto ma lo schiacciatore veneto si rifà subito dopo (17 pari). La gara non si sblocca e allora serve l’exploit di Breuning a spaccare finalmente in due il set: attacco vincente dalla seconda linea e successivo ace (21-23). Pilotto in primo tempo annulla il primo dei due setball grottesi ma è ancora il martello danese ad archiviare il primo atto della sfida con il punto numero 100 della sua personale stagione (23-25).

L’inizio di secondo parziale è ancora di marca biancoverde con il mani out di Secco Costa a produrre il +3 (4-1). La Videx Yuasa accorcia con un diagonale vincente del capitano ma Acuti ricaccia indietro gli ospiti prima del prolifico turno al servizio di Cavasin a pescare l’ace del momentaneo 9-5. Lo stesso opposto veneto fallisce poi l’attacco in parallela e la banda di Ortenzi rosicchia un punto dopo l’altro con il solito Breuning prima del super muro di Cubito su Secco Costa che ristabilisce finalmente il pari (11-11). Lazzaretto scavalca il muro grottese con una traiettoria beffarda e Acuti risponde a Breuning col primo tempo che tiene il punteggio in equilibrio (16 pari). Ancora un finale di set tirato. Bartolucci si conquista da solo il turno al servizio e la successiva super difesa degli ospiti targata Breuning-Cubito porta al muro vincente di Bonacic sul neoentrato Kordaz prima dell’ace di Bartolucci che fa volare la banda di Ortenzi a +4 (17-21). Grottazzolina passa ancora dal centro con Cubito che stoppa l’attacco di Schiro mentre Secco Costa devia out la pipe di Vecchi per il più che confortante +6 grottese (17-23). Kordaz prova a tenere in piedi il set ma è un’altra bordata di Breuning a garantire cinque palle set alla Videx Yuasa (19-24). Brividi per la formazione marchigiana che ne getta alle ortiche ben tre costringendo Ortenzi al time out preventivo. Breuning mette ancora una volta tutti d’accordo (22-25).

Il terzo parziale si apre nel segno dell’opposto grottese che è ben assistito da Bonacic (2-5). Capitan Vecchi traccia un solco importante con un diagonale stretto da posto quattro (3-8). Bartolucci risponde a Kordaz e il divario aumenta (5-11). Cubito in primo tempo doppia la formazione locale nel punteggio (7-14). Kordaz prova a scuotere i suoi con due fendenti consecutivi che costringono coach Ortenzi al time out (13-17). Bonacic sul velluto col mani out del 14-20. Pilotto fa centro dai nove metri e Kordaz va ancora a segno (17-21). Trillini si impone a muro su Vecchi ma il videocheck smaschera l’invasione del centrale biancoverde (18-23). Motta di Livenza non molla e trasforma con Secco Costa un lungo ed intenso scambio di gioco prima del colpo fuori misura di Breuning (20-23). Capitan Vecchi conquista quattro matchball ed il successivo errore in attacco di Secco Costa consegna a Grottazzolina il primo successo da tre punti della stagione (20-25). Domenica 6 novembre si torna al PalaGrotta: alle ore 16 il match valido per la quinta giornata contro la Cave del Sole Lagonegro.