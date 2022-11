Vongolare, mozione di Marcozzi (FI) «per accelerare sulla definizione dei compartimenti»

PESCA - La capogruppo regionale FI: «Ho presentato una mozione, sottoscritta da Gianluca Pasqui e Dino Latini, per velocizzare il pronunciamento al riguardo da parte della Regione»

3 Novembre 2022 - Ore 12:07 ...

«I vongolari vogliono una definizione chiara, netta e definitiva sui compartimenti di pesca. Ho dunque presentato una mozione, sottoscritta da Gianluca Pasqui e Dino Latini, per velocizzare il pronunciamento al riguardo da parte della Regione. Dopo le proroghe degli ultimi anni, è arrivata la sentenza su un ricorso presentato, e respinto, per l’annullamento della Delibera di Giunta regionale 118 del 30 gennaio 2012 a mezzo della quale si stabiliva di lasciare invariate le aree di pesca individuate nel Regolamento Regionale nr. 6 del 2009», scrive in una nota la Capogruppo regionale FI, Jessica Marcozzi.

«L’attuale suddivisione dei compartimenti nelle Marche, ossia quattro tra San Benedetto del Tronto, Ancona, Fano e Civitanova Marche (sub compartimento) compongono una ripartizione territoriale che recenti studi tecnico-scientifici hanno reputato equilibrata sia sul fronte lavorativo che ambientale. Ho chiesto dunque, a beneficio dell’intera categoria, un pronunciamento da parte della Regione sulla definitiva suddivisione dei compartimenti di pesca dei molluschi bivalvi» conclude Marcozzi.