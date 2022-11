Raffica di incidenti sulle strade del Fermano ( Foto )

SINISTRI - Dopo quello di stamattina lungo la sp Faleriense, incidenti anche a Porto San Giorgio, sulla statale Adriatica a Marina Palmense, a Fermo e a Monte Vidon Corrado

4 Novembre 2022 - Ore 17:18 ...

Torna la pioggia nel Fermano. E con sé porta anche incidenti stradali. Certo, da qui a dire che il maltempo sia la causa dei sinistri ce ne passa. Ma di sicuro il manto stradale reso insidioso dalla pioggia sicuramente non contribuisce ad incrementare la sicurezza stradale.

E così diversi sono stati i sinistri registrati nel corso della giornata. Il primo, questa mattina, lungo la strada provinciale Faleriense con una giovane finita fuori strada. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. E stesso dicasi per le persone coinvolte negli altri sinistri. Nel primo pomeriggio collisione all’incrocio tra via Marche e via delle Regioni, a Porto San Giorgio. Da lì a breve incidente stradale lungo la statale Adriatica, tra Porto San Giorgio e Marina Palmense. Due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce verde Valdaso ma gli automobilisti coinvolti hanno rifiutato i soccorsi. I due veicoli incidentati, uno finito fuori strada, l’altro perpendicolarmente al senso di marcia, sono stati recuperati, dopo i rilievi effettuati dalla Polizia locale fermana, dai soccorsi stradali Virgili e Alca.

Nulla di serio nemmeno per un automobilista in contrada San Pietro Vecchio, in territorio comunale di Fermo. L’sos è partito per una fuga di gas dall’alimentazione della vettura. E così sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Fermo per la messa in sicurezza del veicolo. Con loro anche una pattuglia dei carabinieri.

Nessun ferito nemmeno a Monte Vidon Corrado dove si è registrato un altro incidente stradale.

Intorno alle 17, tornando a Porto San Giorgio, i sanitari della Croce azzurra sangiorgese, sono intervenuti nuovamente in via Marche per soccorrere una donna che, dopo aver visto investito il suo cane, ha avuto bisogno delle cure mediche.