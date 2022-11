Tipicità vola in Tanzania: le eccellenze marchigiane per la Settimana della cucina italiana nel mondo

FERMO - La rassegna porta in Africa chef ed imprenditori, l'ambasciatore Lombardi: «Turismo, ma anche moda, qui tante occasioni di crescita»

10 Novembre 2022 - Ore 20:39 ...

di Pierpaolo Pierleoni

Prossima destinazione: Tanzania. Questa la nuova frontiera per Tipicità, pronta a raggiungere il continente africano ed un’area in cui il turismo italiano è ben radicato, per far conoscere le eccellenze ed i sapori marchigiani. La rassegna guidata da Angelo Serri arriverà in Tanzania dal 14 al 20 novembre, per la Settimana della cucina italiana nel mondo. Con lui, una delegazione che vedrà gli chef Gianmarco Di Girolami e Serena D’Alessio, il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, il professor Mario Andrenacci del Polo scolastico Urbani di Porto Sant’Elpidio. Insieme a loro, un gruppo di 5 imprenditori.

Ai cuochi dell’accademia di Tipicità insieme al prof. Andrenacci toccherà il compito di tenere una masterclass di cucina per gli allievi di un istituto di hôtellerie del Paese africano. Ci sarà anche una cena di gala, a cura dell’ambasciatore italiano in Tanzania Marco Lombardi. Una serata a cui parteciperanno operatori di settore, influencer ed imprenditori. Altre due conviviali saranno proposte a Dar Es Salaam e Zanzibar, la più popolare e conosciuta meta turistica della Tanzania.

Un appuntamento che l’ambasciatore Lombardi attende con entusiasmo, evidenziando le ottime opportunità di un mercato tutto da esplorare. «Il made in Italy attira grandissimo interesse, il turismo in Tanzania ha un ruolo di primo piano e proprio l’affluenza italiana è la più rilevante rispetto a tutti gli altri Paesi. Oltre 80 aziende italiane hanno deciso di investire nel turismo di questa zona, che presenta molte potenzialità ancora da scoprire. Le opportunità di investimenti non mancano, questo si può tradurre in posti di lavoro. Investire sulla cultura gastronomica può essere uno degli spunti più interessanti. La Tanzania offre tante materie prime di qualità, la pasta allo scoglio viene molto bene anche qui. Oltre al comparto turistico, qui sono in crescita la moda ed il design, settori in cui le Marche possono trovare interessanti occasioni».

Soddisfatto il direttore Angelo Serri, pronto a portare la sua creatura in un nuovo scenario. «Tipicità nasce per promuovere i sapori e le specialità della terra marchigiana e la Tanzania è uno snodo cruciale dell’Africa orientale, uno snodo per raggiungere molti altri Paesi, una terra con grandi aree e riserve naturali di pregio. Consideriamo questa trasferta in occasione della Settimana della cucina italiana nel mondo come un punto di partenza, ci ritorneremo anche in occasione dell’edizione 2023 di Tipicità a cui stiamo lavorando».

Parla di «una sfida stimolante ed un collegamento di grande interesse tra la nostra città ed il resto del mondo» il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro. Il consigliere regionale e presidente della Commissione sviluppo economico, Andrea Putzu, portando il saluto del governatore Francesco Acquaroli pone l’accento su «un’iniziativa che attraverso Tipicità proietta le Marche in una dimensione internazionale. Crediamo molto nelle potenzialità che possono scaturire da questi momenti di promozione. La Regione è pronta ad appoggiare iniziative proficue per il territorio».