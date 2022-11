Rocca Monte Varmine verso un progetto di sviluppo per tutta la Valdaso: incontro alla Sala dei Ritratti

FERMO - La conferenza, voluta da Italia Nostra, si svolgerà a Fermo domani dalle ore 9,30 presso la Sala dei Ritratti del Palazzo Priori: «L’invito a partecipare è esteso a tutti quei cittadini e gruppi d’interesse che hanno a cuore Rocca Monte Varmine ed il suo progetto di sviluppo per la vallata»

11 Novembre 2022 - Ore 09:01 ...

“Un progetto integrato di sviluppo per tutta la Valdaso con, al centro, Rocca Monte Varmine“. Questo è il titolo della conferenza che si svolgerà a Fermo domani dalle ore 9,30 presso la Sala dei Ritratti del Palazzo Priori. Una conferenza voluta da Italia Nostra ed organizzata con il comitato per la Rinascita di Rocca Monte Varmine con il patrocinio della Regione Marche, delle Province di Fermo ed Ascoli Piceno, dei Comuni di Fermo e Carassai, e con il contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo.

La conferenza sarà aperta dai saluti di Gioacchino Fasino, presidente di Italia Nostra Onlus sezione di Fermo e sarà coordinata e moderata da Luca Romanelli, presidente del Centro Studi Carducci di Fermo.

«Saranno presenti – fanno sapere da Italia Nostra – il senatore Guido Castelli, per la Regione Marche il consigliere regionale Andrea Putzu, la direttrice settore Beni Culturali Daniela Tisi ed Andrea Crocioni, direttore del coordinamento Ricostruzione della Regione Marche, per la Valdaso i sindaci Giuliana Porrà di Altidona, Alvaro Cesaroni di Comunanza e Daniel Matricardi di Montalto, per la Rocca i sindaci Paolo Calcinaro di Fermo e Gianfilippo Michetti di Carassai. E infine l’imprenditrice Graziella Ciriaci, Alessandro Ciaudano, portavoce del Comitato, e Alessandra Panzini, fondatrice di Marchingegno srl, che concluderà la conferenza».

«Il meeting ha come obiettivo quello di promuovere la Valdaso – spiegano sempre da Italia Nostra – come laboratorio nazionale per la rinascita dei Borghi e avviare un progetto integrato di sviluppo per la tenuta di Rocca Monte Varmine, stella polare della Valdaso. Di questo si parlerà con i tre livelli di decisori istituzionali entrando nel vivo della tematica dopo un percorso di iniziative di animazione fatte negli ultimi anni da Italia Nostra. Un percorso che ha avuto una forte accelerazione da quando quest’anno si è attivato anche un comitato di rinascita per Rocca Monte Varmine che raggruppa oltre 20 associazioni della Provincia di Fermo e di quella di Ascoli Piceno. Quindi l’invito di partecipazione è esteso anche a tutti quei cittadini e gruppi d’interesse che hanno a cuore Rocca Monte Varmine ed il suo progetto di sviluppo per la vallata. Ricordiamo poi che la pregevole mostra di acquerelli e di fotografie del “Presente e del Passato” della Rocca sarà ancora accessibile al pubblico fino al giorno 20 di novembre, sempre al piano terra di Palazzo Priori. Le fotografie e il video del “Presente” sono state realizzate il 18 settembre scorso».