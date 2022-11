Al Palio dei Comuni 2022 c’è il bis di Gualdo Tadino: rimonta da urlo per Bengurion Jet

MONTEGIORGIO - Gran bella finale, incerta fino agli ultimi metri e che ha visto il rush conclusivo vincente di Bengurion Jet per il Comune perugino che bissa così il successo dello scorso anno con il driver Alessandro Gocciadoro. Sugli altri gradini del podio Civitanova Marche e Campofilone

13 Novembre 2022 - Ore 17:16 ...

di Tiziano Vesprini

Alle 15.30 in punto, come da programma, è scattata l’edizione numero 34 del Gran Premio dei Comuni. Tre le corse in programma, prima della finale, per l’assegnazione del Palio che vedono la partecipazione di 27 cavalli in rappresentanza di altrettanti Comuni. Tre le batterie con i primi 4 cavalli di ciascuna a conquistare la partecipazione alla finale.

La prima delle tre batterie di qualificazione, valida quale quinta gara della giornata odierna, Premio “Moni Maker”, ha visto vincere, prendendo la “corda” e cioè la testa della gara fin dai primi metri, il cavallo favorito di questo turno, Zacon Gio per Monte Urano, guidato da Roberto Vecchioni. Nelle altre tre posizioni valide per l’accesso alla finalissima si sono classificati: Allegra Gifont per Magliano di Tenna, Black Flash Bar per Rapagnano e Woodoo dei Greppi per Recanati

Fuori dalla finale i cavalli in rappresentanza Sant’Elpidio a Mare, Montappone, Castelfrentano e Assisi.

Anche nella seconda batteria, Premio Dryade De Boys, ad aggiudicarsi la corsa è stato il cavallo a prendere il comando fin dall’inizio, Bengurion Jet per Gualdo Tadino (PG), driver Alessandro Gocciadoro; a seguire nelle posizioni valide per la qualificazione alla gara conclusiva: Afrika Jet per Campofilone, Cok Stile per Montegiorgio e Atik Del per Francavilla d’Ete.

Fuori dalla finale i cavalli dei Comuni: Porto San Giorgio, Mogliano, Ascoli Piceno, Macerata e Loreto.

Terza ed ultima batteria di qualificazione, premio Pascià Lest, del Gran Premio dei Comuni, che inizia con il colpo di scena, con la “rottura” a sorpresa del favorito Usain Toll’s. A prendere la testa è General Bianco per Montegranaro poi scavalcato da Global Trustworthi per Civitanova Marche che poi è andato a vincere con grande facilità con il driver Alessandro Gocciadoro, che si aggiudica quindi due gare su tre. Le altre tre posizioni valide per l’accesso al gran finale previsto a fine pomeriggio sono state conquistate da Akela Pal Ferm per il Comune di Fermo, General Bianco per Montegranaro e Ambra Gif per MassaFermana.

Fuori dai giochi i cavalli di Servigliano, Belmonte Piceno, Santa Vittoria in Matenano, Porto Sant’Elpidio ed Ancona.

Questi i 12 comuni che hanno partecipato alla finale della XXIV edizione del Palio dei Comuni: Civitanova Marche, Campofilone, Fermo, Francavilla d’Ete, Gualdo Tadino, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monte Urano, Montegiorgio, Montegranaro Rapagnano e Recanati.

E la finale si è rivelata avvincente ed incerta fino agli ultimi metri che ha visto il rush conclusivo vincente di Bengurion Jet per il comune perugino Gualdo Tadino, il quale ha bissato il successo dello scorso anno con il driver Alessandro Gocciadoro. Sugli altri gradini del podio Civitanova Marche e Campofilone.

La cronaca della corsa conclusiva ha visto prendere subito il comando il cavallo numero 1 di Gualdo Tadino, che però nella bagarre di metà gara è stato scavalcato dagli equini di Civitanova Marche e Fermo. Rettilineo finale con il rush finale da brividi con il numero 1 Bengurion Jet a rientrare a doppia velocità e grazie al driver Alessandro Gocciadoro si è aggiudicato il Palio dei Comuni 2022.

L’ultimo cavallo ad arrendersi è stato quello di Civitanova Marche, Global Trustworthi, driver Pietro Gubellini, che è salito sul secondo gradino del podio, terzo classificato il numero 9 Africa Jet, driver René Legale, del Comune di Campofilone che proprio sul tondino ha scavalcato Akela Pal Ferm per il Comune di Fermo.



Articolo correlato: