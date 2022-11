La Sutor scivola a Civitanova, il derby è della Virtus

SERIE C GOLD - Niente da fare per i ragazzi di coach Patrizio, che vanno incontro alla terza sconfitta consecutiva lontano da Montegranaro. Al PalaRisorgimento il quintetto calzaturiero soccombe alla compagine civitanovese per il 92-73 a palesarsi al suono della sirena

13 Novembre 2022 - Ore 21:01 ...

CIVITANOVA MARCHE (MC) – Troppo forte la Virtus Basket Civitanova per la Sutor Montegranaro, che al PalaRisorgimento soccombe alla compagine civitanovese per 92-73.

Niente da fare per i ragazzi di coach Patrizio, che vanno incontro alla terza sconfitta consecutiva fuori da Montegranaro mentre per la Virtus è la quinta vittoria consecutiva in C Gold.

IL TABELLINO

VIRTUS CIVITANOVA 92: Tyrtyshnik 7, Rosettani 8, Monacelli 15, Seri ne, Fermani ne, Ciarpella, Felicioni 7, Vallasciani 12, Abbate ne, Bazani 22, Landoni 21. All. Schiavi

SUTOR MONTEGRANARO 73: Lupetti 13, Verdecchia ne, Falzon 21, Facciolà 6, Migliorelli 2, Teirumnieks 6, Merlini 1, Barbante ne, Mariani ne, Mordini 9, Rupil 15, Catakovic. All. Patrizio

ARBITRI: Uncini e Marconi

PARZIALI: 28-23, 23-18, 17-12, 24-20

LA CRONACA

Gialloblu che giocano alla pari per 15 minuti, poi Civitanova viene fuori grazie ai canestri di Bazani e Landoni e chiude il secondo quarto in vantaggio 51-41. Dagli spogliatoi esce solo la Virtus, con la Sutor che subisce un parziale di 11-2 che taglia le gambe ai veregrensi che vanno a -19 dopo 2 minuti del terzo quarto.

Non basta la grande partita di Falzon (21 punti per l’americano di passaporto maltese) per reggere l’urto e per riavvicinare Civitanova che chiude il match 92-73. Bene anche Lupetti, autore di 13 punti e il solito Rupil con 15 punti. Per Civitanova, prestazione superba della coppia argentina Bazani/Landoni (43 punti in due) e di Monacelli.

Una sconfitta che costringe la Sutor a fare qualche passo indietro nella classifica di CGold dove la squadra gialloblu si trova ora immischiata insieme ad un gruppetto di squadre al quinto posto, comunque stabilmente in zona playoff.