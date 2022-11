Arrivi e presenze: Fermo nelle due top 10 delle Marche. Sorride Calcinaro: «Serve più ricettività, turismo chiama turismo»

FERMO - «Dobbiamo riuscire a creare nuovi spazi per la ricettività perché l'impressione è che soprattutto nei mesi di alta, quando c'è ricettività possiamo fare il tutto esaurito come abbiamo fatto quest'estate»

«Un bel dato anche perché andiamo in conferma rispetto al trend degli ultimi anni, covid escluso. Siamo in crescita anche rispetto al 2019 anche se in questo dato si prendono solamente da giugno ad agosto sappiamo anche che settembre ha riservato ottimi numeri così come anche la prima parte dell’anno». Sono le parole del sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, a commento dei dati sul turismo da giugno ad agosto, statistiche della Regione che vedono Fermo presente sia nella top ten delle città marchigiane per arrivi (al nono posto con 47.020 persone) che in quella per le presenze (quinto posto con 472.584 presenze, appunto).

«E’ evidente che alla città serve più ricettività. Quindi dobbiamo lavorarci anche dal punto di vista urbanistico, dobbiamo riuscire a creare nuovi spazi per ricettività perché l’impressione è che soprattutto nei mesi di alta, quando c’è ricettività possiamo fare il tutto esaurito come abbiamo fatto quest’estate. Quindi turismo chiama turismo».