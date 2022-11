Dati presenze turistiche: Porto Sant’Elpidio 10° comune nelle Marche. Canzonetta e Ferracuti: «Sforzi ripagati»

PORTO SANT'ELPIDIO - 274.314 visitatori nel periodo gennaio/agosto 2022. Un risultato che non passa inosservato agli occhi delle assessore ai Grandi Eventi ed al Turismo, che hanno lavorato durante la stagione estiva proprio per favorire l’afflusso turistico: «Enorme soddisfazione che dimostra la validità di alcune strategie adottate»

Iniziano ad emergere i primi dati dell’Osservatorio regionale del Turismo sui movimenti relativi all’estate 2022. Sul sito della Regione Marche dedicato alla promozione turistica è stato infatti pubblicato il primo report di dati relativi al periodo gennaio/agosto 2022. Dati che portano valori positivi, segnando di fatto un incremento a livello regionale del 23,22% per gli arrivi e del 17,46% per le presenze.

Il dato più interessante per la città di Porto Sant’Elpidio è il posizionamento al decimo posto tra i comuni regionali per numero di presenze: 274.314. Un risultato che non passa inosservato agli occhi delle Assessore ai Grandi Eventi ed al Turismo Patrizia Canzonetta ed Emanuela Ferracuti, che hanno lavorato durante la stagione estiva proprio per favorire l’afflusso turistico.

«È un piacere vedere la nostra città inserita in un elenco che riguarda le maggiori località marchigiane – dice l’Assessore Canzonetta -. Senigallia, San Benedetto del Tronto, Numana, Gabicce Mare sono località turistiche di fama consolidata e vederci in coda, pur con le dovute proporzioni, dà enorme soddisfazione e dimostra la validità di alcune strategie adottate, ripagando il lavoro che abbiamo svolto già da prima e durante tutta la stagione estiva. Attendiamo naturalmente di conoscere il quadro completo dei dati relativi alla nostra città ma già da queste prime notizie, viene da pensare che un ruolo di rilievo abbia giocato l’investimento su eventi come l’esibizione delle Frecce Tricolori, per i 70 anni della nostra città».

Anche l’Assessore al Turismo Emanuela Ferracuti attende il quadro completo dei dati e nel frattempo sottolinea una crescita che riguarda la provincia fermana: «L’incremento relativo alla Provincia di Fermo, del 10,12% per le presenze e del 15,12% per gli arrivi, testimonia quanto il nostro territorio stia emergendo, grazie a una maggiore consapevolezza delle sue potenzialità ed interventi mirati a far conoscere territorio e tradizioni enogastronomiche ed artigianali. Impegno che ha caratterizzato anche il nostro lavoro durante i mesi estivi, portato avanti in parallelo sul fronte della diffusione delle informazioni, organizzazione eventi e valorizzazione delle peculiarità produttive. Sicuramente sull’incremento dei flussi turistici ha agito la grande voglia della gente di tornare alla normalità dopo il periodo della pandemia. I risultati ci testimoniano, al momento, che la nostra città ha saputo cogliere questa tendenza ed inserirsi virtuosamente tra le località più apprezzate sul territorio regionale».