Dragaggio 2022 cercasi, De Luna vuole risposte dall’amministrazione

PORTO SAN GIORGIO - Il consigliere comunale di opposizione ha presentato un'interrogazione

15 Novembre 2022 - Ore 10:51 ...

«Chiedo se l’intervento finanziato con fondi annualità 2022 è stato prorogato o se non verrà eseguito. E se così fosse, per quali ragioni. Voglio anche sapere se l’amministrazione comunale intende anticipare con fondi propri di bilancio un intervento di dragaggio per poi essere rimborsata nel 2024 e quali sono attualmente le quote batimetriche del canale di accesso del porto e se questo è percorribile in sicurezza per le imbarcazioni da pesca e da diporto». Sono gli interrogativi del consigliere comunale di opposizione, della lista “#NoiPsg”, Christian De Luna, in merito al dragaggio del porto, quesiti contenuti in un’interrogazione consiliare.

«Per l’annualità 2022 la Regione Marche aveva stanziato 137.200 euro per manutenzione del porto di Porto San Giorgio da utilizzare per il dragaggio dell’imboccatura. Per l’utilizzo di detti fondi era previsto termine di rendicontazione fissato al 30 ottobre e nessun lavoro di escavo è stato effettuato all’imboccatura del porto. Pertanto è verosimile che il finanziamento sia andato perduto. Ulteriori fondi, per 156.800 euro, sono previsti dalla regione Marche ma soltanto per l’annualità 2024. Non è realistico pensare che sulla parte pubblica dell’imboccatura del porto non sia necessario effettuare interventi di manutenzione fino al 2024».