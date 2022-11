“Borghi Maestri”, Petritoli e Monte Vidon Combatte insieme per un salto di qualità tra turismo e cultura

IL PROGETTO presentato ufficialmente questa mattina. Le due rassegne in calendario durante il mese di dicembre ed inizio gennaio sono “Borghi Maestri della scena” a Petritoli e “Maestri d’arte alla Palombara” a Monte Vidon Combatte. Insieme alle rassegne nei quattro anni ci saranno le riqualificazioni degli spazi utilizzati, la nascita di corsi di formazione e un festival chiamato Borghi maestri festival

16 Novembre 2022 - Ore 16:54 ...

di Francesco Silla

Questa mattina, presso la sala consigliare della Provincia di Fermo si è tenuta la conferenza di presentazione di “Borghi Maestri”, progetto realizzato, in aggregazione, dai comuni di Petritoli e Monte Vidon Combatte, selezionato dal Ministero della Cultura con il punteggio più alto nelle Marche nell’ambito del programma dell’Unione Europea “Next Generation Eu” e del Pnrr. Al centro del dibattito le prime iniziative che coinvolgono i due Comuni sul piano culturale e teatrale.

Tema della conferenza le iniziative culturali e teatrali che si svolgeranno nei due Comuni durante questo mese e che rientrano all’interno del progetto in dieci punti, come atto iniziale di rinnovamento e riqualificazione culturale.

A introdurre l’incontro è stato il presidente di Marca Fermana, partner dell’iniziativa, Ivano Bascioni: «I maestri sono coloro che sono riusciti ad intercettare dei fondi importanti per il territorio in un bando così competitivo. Sappiamo bene che ogni iniziativa che va a beneficio del territorio, va a beneficio di tutti. Questo progetto non sarà quindi solo di slancio per i due Comuni ma anche per il territorio. Ringrazio i due sindaci per aver scelto Marca Fermana come partner per la comunicazione».

Segue poi il commento di Luca Pezzani, sindaco di Petritoli: «Parliamo di Pnrr, l’occasione per eccellenza dei piccoli Comuni come i nostri. L’aver intercettato un bando così importante a livello economico non può che farci piacere. È un motivo d’orgoglio che mi spinge a ringraziare tutti i partner che hanno collaborato, a partire dal comune di Monte Vidon Combatte, per proseguire poi con l’associazione Internazionale Open Street aisbl e i dipendenti comunali che hanno reso reale questo progetto, in collaborazione con altri 16 partner che ci accompagnano negli specifici punti del progetto. C’è l’opportunità di migliorarci a livello turistico e culturale. Possiamo consolidare e fare il salto di qualità rispetto alle enormi forze già spese in questo senso negli scorsi anni».



Continua poi il sindaco di Monte Vidon Combatte, Gaetano Massucci: «Insieme a Petritoli abbiamo lanciato una sfida quando abbiamo voluto presentare questo progetto. L’obiettivo, come già detto, è la rigenerazione dei borghi. Dobbiamo alzare l’asticella dell’offerta artistica e culturale. L’obiettivo, alla fine di questi quattro anni, è quello di ridare forza ai nostri territori. Non deve rimanere un ricordo di bei momenti passati, ma il progetto è propedeutico per creare un circolo virtuoso che porta al futuro. Altri aspetti importanti che voglio rimarcare sono l’attenzione ad un tipo specifico di agricoltura, rigenerativa e sostenibile, che si integrerà all’interno delle iniziative del progetto. Oppure anche le eccellenze artigianali e gastronomiche che sono anch’esse cultura del nostro territorio e che dobbiamo pubblicizzare e valorizzare. Il nostro progetto guarda quindi avanti e guarda non solo a noi ma al nostro territorio e alla Valdaso».

Le due rassegne in calendario durante il mese di dicembre ed inizio gennaio sono “Borghi Maestri della scena”, che si svolgerà a Petritoli e “Maestri d’arte alla Palombara” che si svolgerà a Monte Vidon Combatte. La prima sarà all’interno del teatro dell’Iride di Petritoli, e porterà nove spettacoli, con la presenza di artisti internazionali e grandi maestri di teatro, musica e letteratura. I biglietti sono di 6 euro (3 euro per il ridotto) e possono essere acquistati sia al botteghino del teatro che online sul sito borghimaestri.it. “Maestri d’arte alla Palombara” sarà invece un programma di iniziative culturali che si affiancherà ai mercatini di Natale di Monte Vidon Combatte, e si svolgerà al Giardino della Colombara. Il programma spazierà tra musica e arte di strada. Gli eventi saranno qui invece ad ingresso gratuito.

Entrambe le iniziative sono sotto la direzione artistica di Giuseppe Nuciari dell’associazione ‘Ho un’idea’, in collaborazione con Francesco Marilungo dell’associazione ArTime, l’associazione Amici della Musica, la Ong Deafal e Slowfood Condotta del Fermano, il Cna e Marca Fermana. Collaborano anche le associazioni proloco dei due Comuni, insieme al coordinamento dell’Associazione Internazionale Open Street aisbl.

Quest’ultima, rappresentata in conferenza da Alessio Michelotti, si è occupata, in collaborazione con i due Comuni e con tutti i partner, della presentazione del progetto, attraverso la divisione dei budget per la riqualificazione di spazi culturali. Previste dieci azioni programmatiche, di cui le due rassegne sono l’inizio. Insieme alle rassegne nei quattro anni ci saranno le riqualificazioni degli spazi utilizzati, la nascita di corsi di formazione e un festival chiamato Borghi maestri festival. Per le prossime iniziative verranno indette nuove conferenze stampa di presentazione.

Si inizia quindi il 19 novembre ore 21 con Matteo Belli in “Genti Intendete Questo Sermone” al Teatro dell’Iride di Petritoli, primo appuntamento che poi proseguirà con tutta la rassegna. Il primo appuntamento di Monte Vidon Combatte è invece mercoledì 7 dicembre ore 17,30, un incontro pubblico con l’agronomo Matteo Mancini (Dea Fal Ong) sull’Agricoltura Organica Rigenerativa. Per tutte le altre informazioni e i calendari del programma visitare il sito www.borghimaestri.it.