L’amandolese Daniele Cappelletti il più votato per il rinnovo del Consiglio Federale

BOCCE SPORTIVE – Nelle recenti elezioni regionali per la nomina dei 23 delegati che andranno ad eleggere i nuovi vertici nazionali della Federazione Italiana Bocce, a raccogliere più consensi è stato il presidente della Bocciofila Amandolese. Tra gli eletti anche tre dirigenti del Fermano, quali il veregrense Di Battista, l’elpidiense Spreca ed il monturanese Strovegli

17 Novembre 2022 - Ore 18:16 ...

di Tiziano Vesprini

FERMO – Nelle recenti elezioni regionali, per la nomina dei 23 delegati (17 quota Affiliati, 4 Atleti e 2 Tecnici) che andranno a votare i nuovi vertici nazionali della Federazione Italiana Bocce, a raccogliere più consensi è stato il presidente della Bocciofila Amandolese, Daniele Cappelletti.

In rappresentanza delle società affiliate, tra gli eletti anche altri tre dirigenti del Fermano, quali Alberto Spreca presidente della Bocciofila Elpidiense di Sant’Elpidio a Mare, Giacomo Strovegli della Bocciofila Monte Urano sempre in quota affiliati e Massimiliano Di Battista presidente della Bocciofila Montegranaro nella categoria Tecnici.

Federbocce Fermo-Ascoli ben rappresentata anche grazie all’elezione, sezione affiliati, del sambenedettese Antonio Fabiani, attuale responsabile provinciale Fib, secondo della graduatoria. Su 21 candidati nella categoria Affiliati, il presidente della Bocciofila Amandolese Daniele Cappelletti, già delegato provinciale che dopo solo un anno di incarico, aveva lasciato per motivi personali, ha ottenuto il maggior numero di preferenze a livello regionale (58 voti), mentre l’attuale delegato provinciale Fib Fermo-Ascoli, Antonio Fabiani, si è classificato al secondo posto (56 voti) segno evidente dell’ottimo lavoro svolto da entrambi che è stato apprezzato da gran parte delle bocciofile marchigiane.

Tra i 4 più votati anche i Delegati Provinciali Fib, Alessio Sampaolesi (56 voti) per Ancona e Gianluca Simoncini (51) per Pesaro. In classe Affiliati eletti, come detto, anche altri tre dirigenti della Fib Fermo-Ascoli, il Monteprandonese Giuseppe Felicetti (39 voti), il monturanese Giacomo Strovegli (31) e l’elpidiense Alberto Spreca (24). Gli altri eletti sono: Maurizio Ascani, Luca Scocco, Paolo Falzetti, Gaspare Mandolini, Tonino Tonelli, Giannino Ferri, Angelo Ricci, Laura Erbaccio e Maurizio Rotatori.

In quota Tecnici, il più votato è stato il veregrense Massimiliano Di Battista, peraltro anche presidente della Bocciofila Montegranaro. Altro eletto, Attilio Macellari. Nella sezione Atleti, il sambenedettese Mauro Seghetti e stato il terzo in graduatoria, su 4 elementi da eleggere, dietro a Manuel Macellari e Marco Caimmi, davanti a Narcisio Tommasini. Visto il successo ottenuto, nella recente elezione dei candidati per la prossima Assemblea nazionale elettiva, ora il presidente della Società Bocciofila Amandolese, Daniele Cappelletti, farà sicuramente un pensierino per un importante candidatura nelle prossime elezioni del Consiglio Regionale Marche della Fib.