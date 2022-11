Montani e Da Vinci-Ungaretti, in arrivo nuovi dispositivi di sanificazione e purificazione dell’aria

FERMO - I due Istituti fermani sono stati inseriti nella graduatoria finale del bando con cui la Regione ha impegnato oltre 1,8 milioni di euro. I consiglieri comunali della Lega: «Segnale importante di come la nostra politica per la salute sia volta a prevenire i rischi causati da eventuali agenti batteriologici e virali»

17 Novembre 2022 - Ore 14:35 ...

L’Itts Montani e l’Istituto Comprensivo Da Vinci Ungaretti di Fermo saranno dotati dei nuovi dispositivi di sanificazione e purificazione dell’aria. I due Istituti fermani sono stati inseriti nella graduatoria finale del bando con cui la Regione ha impegnato oltre 1,8 milioni di euro.

«Va riconosciuto agli assessori regionali all’Istruzione della Lega, Giorgia Latini e Chiara Biondi, la lungimiranza ed il merito di aver voluto fortemente l’avvio di un progetto che fa della Regione Marche la prima in Italia ad aver adottato questa strategia di prevenzione e salute – dichiarano i consiglieri comunali della Lega Fermo Lorenzo Giacobbi, Gianluca Tulli e Luciano Romanella –. Si tratta di un segnale importante di come la politica della Lega per la salute sia volta a prevenire i rischi non solo derivanti dall’infezione da Covid19, ma anche da quelli causati da eventuali agenti batteriologici e virali e dall’inquinamento indoor».