Suicidi tra le forze dell’ordine: convegno in Questura per sensibilizzare sul tema ( Ascolta la notizia )

SUICIDI – L'incontro è stato organizzato dai sindacati dei Carabinieri e della Polizia di Stato, nelle persone del segretario provinciale Sap Alessandro Patacconi e dal segretario regionale Sim Carabinieri Paolo De Angelis. «Il messaggio che vogliamo lanciare è che ogni uomo ha le sue debolezze e avere un ancora di salvezza attorno a noi è fondamentale»

18 Novembre 2022 - Ore 11:00 ...

di Matteo Malaspina

La chiamano ”la strage silenziosa” ma da qualche tempo inizia a fare rumore e a far parlare di sé. Si tratta dell’aumento dei suicidi degli operatori delle forze dell’ordine, un gesto estremo che nell’ultimo periodo ha interessato anche la provincia di Fermo che, nel mese di maggio, ha coinvolto sia la Polizia di Stato con la morte di Rocco Servodio che i Carabinieri con la scomparsa di un sottufficiale.

Ascolta la notizia:

Un tema che non può rimanere nel silenzio ed è per questo che il Sap e il Sim Carabinieri di Fermo hanno organizzato questa mattina un convegno sull’emergenza suicidi nella sala riunioni della Questura. «Un convegno per parlare, insieme a tutti i colleghi, del problema dei suicidi tra le forze dell’ordine, ricordando i due militari che si sono tolti la vitta quest’anno a Fermo» ha detto il Segretario Provinciale Sap Alessandro Patacconi. «I momenti di debolezza sono umani e, nel nostro lavoro, viviamo livelli di stress notevoli – aggiunge il Segretario Regione Marche Sim Carabinieri Paolo De Angelis -. Il messaggio che vogliamo lanciare è che ogni uomo ha le sue debolezze e avere un ancora di salvezza attorno a noi è fondamentale».

Ancora di salvezza che può essere impersonata da uno psicologo o da un prete. Ed è per questo che all’incontro sono stati invitati a parlare la Dott.ssa Laura Seragusa, responsabile dipartimento salute e benessere Sim Carabinieri, il Medico Principale della Polizia di Stato Dott. Umberto Giovannelli e il cappellano della Polizia, Don Adam Baranski. Relatori del meeting anche il segretario generale Sap Stefano Paoloni e il segretario generale Sim Carabinieri Antonio Serpi.

«Dobbiamo spostare l’attenzione dai sintomi alla prevenzione e per fare ciò dobbiamo partire dalle scuole di formazione» dice la dott. Seragusa elencando una serie di competenze trasversali da promuovere.

Dando un’occhiata ai dati sui suicidi nell’anno 2022, i numeri dell’Osservatorio suicidi in divisa dicono che oltre 60 sono stati i casi (12 carabinieri e 21 poliziotti) contro i 57 del 2021 e i 51 del 2020. «Il Covid è stato un periodo terribile che ha aggiunto stress» commenta il Prefetto vicario di Fermo, De Notaristefani, appoggiando l’iniziativa di questa mattina

«Spesso si liquida la problematica facendo riferimento alla fragilità psicologica ma le cause sono tante. Tra queste, l’impatto emotivo di dover ogni giorno avere a che fare con incidenti, stragi e morti, per un militare è una concausa importante. Sotto questo aspetto si deve agire dal punto di vista della prevenzione e della formazione– aggiunge il Questore di Fermo, Rosa Romano -. Nelle piccole realtà come la nostra è più facile percepire le difficoltà perché viviamo come una sorta di famiglia. Sta a noi capire i campanelli d’allarme e intervenire tempestivamente».

Un evento che non rimarrà fine a se stesso, assicura il segretario Sim Carabinieri De Angelis che spiega come è in programma un progetto con l’Università Bicoccca di Milano sullo stress lavoro-correlato, con un questionario da porre alle forze dell’ordine.