Scienze infermieristiche e ostetriche a Fermo, ci siamo: arrivano i fondi per l’Univpm

L'ASSESSORE alla Sanità, Saltamartini: «C’è la necessità di aumentare l’offerta formativa nell’area delle professioni sanitarie e dunque attiviamo nuovi corsi. La nostra collaborazione con l’Università Politecnica guarda ai bisogni dei cittadini, individuando e andando a colmare le lacune, così come accade ad esempio per le borse di studio di medici di medicina generale»

21 Novembre 2022 - Ore 16:46 ...

Arrivano 800 mila euro dalla Regione alla Università Politecnica delle Marche per il biennio 2023-2024 per attivare nuovi corsi sul territorio: lo ha deliberato la Giunta nella seduta odierna per rispondere all’aumento della domanda di professionisti sanitari sul territorio.

In particolare serviranno ad attivare un Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche con sede a Fermo e un Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia con sede ad Ascoli Piceno.

«C’è la necessità di aumentare l’offerta formativa nell’area delle professioni sanitarie – sottolinea l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – e dunque attiviamo nuovi corsi. La nostra collaborazione con l’Università Politecnica guarda ai bisogni dei cittadini, individuando e andando a colmare le lacune, così come accade ad esempio per le borse di studio di medici di medicina generale».

I primi 400 mila euro verranno stanziati nel 2023, e i restanti 400 mila euro nel 2024. Si tratta di risorse provenienti dalla “Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta concernente: ‘Assestamento del bilancio 2022-2024 e modifiche normative’, Missione 13 – Tutela della salute.

Il protocollo di intesa siglato tra Regione e Università Politecnica il 20 settembre 2018 infatti prevede un apporto per la realizzazione e la gestione dei corsi di studio professionalizzanti di area sanitaria e di corsi a ciclo unico, con contributo regionale rideterminabile anche sulla base di modifiche dell’offerta formativa.