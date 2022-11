Andrea Agostini nominato presidente della Fondazione Marche Cultura

NOMINA - Con l'ex sindaco di Porto San Giorgio, nel CdA figurano Francesca Filauri e Maurizio Di Stefano

24 Novembre 2022 - Ore 10:40 ...

L’ex sindaco di Porto San Giorgio, Andrea Agostini, nominato presidente della Fondazione Marche Cultura.

La nomina arriva direttamente dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

Il governatore ha nominato, infatti, i tre componenti del CdA della fondazione, individuandone anche il presidente. Sulla figura apicale della Fondazione, la scelta è caduta proprio sull’ex primo cittadino sangiorgese, ed esponente FdI. Con lui, nel CdA, Francesca Filauri e Maurizio Di Stefano.

«Ringrazio il presidente Acquaroli per la fiducia e la stima nei miei confronti. Tra i primi impegni in agenda un summit con gli uffici e un doveroso passaggio con il mio predecessore, Elisabetta Leonardi. Quindi convocherò il nuovo CdA per dare contezza del percorso che intendo avviare». Sono le prime parole del presidente Andrea Agostini, alla guida di una fondazione da cui ci si aspetta molto in termini di valorizzazione dei beni culturali e non solo.

«Occorre – aggiunge Agostini – investire nel nostro ricchissimo patrimonio culturale collegandolo sempre di più al turismo. Portare le Marche fuori dai confini, abbattere il localismo, rendere insomma attrattiva la nostra regione, anche e soprattutto sul web». Gli strumenti ci sono. Ad esempio la digitalizzazione degli eventi «oppure il coinvolgimento delle università» rimarca ancora il neopresidente «Abbiamo cultura, abbiamo personalità conosciute nel mondo, abbiamo iniziative ed idee, quello che ci manca è la capacità di fare sistema e rete per portare le Marche all’estero». Tra le proposte anche quella di intavolare un confronto con le società di produzione cinematografica per mettere a disposizione location uniche nel loro genere in tutto il Paese. «Non si tratta solo di garantire un supporto economico ma di convincere chi realizza film o serie tv a venire nelle Marche». L’esempio è a due passi infatti. L’Umbria da anni è terra di note serie televisive e questo fa sì che a goderne in termini economici e turistici sia tutto il territorio e il tessuto produttivo locale, grazie alla visibilità ottenuta sui principali canali tv.

Sandro Renzi

LEGGI IL DECRETO DI NOMINA