FI contraria alla sfiducia ad Aguzzi. Marcozzi: «Senso di responsabilità dinanzi alle tragedie»

REGIONE - La capogruppo FI, Jessica Marcozzi: «Dinanzi alle tragedie è un errore spostare l'attenzione sulle diatribe politiche ma sarebbe opportuno che tutti, senza distinzione di casacca o colore politico, ci unissimo per riflettere e lavorare per i marchigiani»

24 Novembre 2022 - Ore 11:18 ...

«Senso di responsabilità, oggi più che mai. Non è una questione di scuse o di benevolenza, ma di serietà e responsabilità. Per questi motivi Forza Italia non solo si è espressa per il no, ma ha anche chiesto il ritiro della mozione di sfiducia nei confronti dell’Assessore regionale Stefano Aguzzi, un atto che è nella discrezione della minoranza ma vorrei rimarcare come in questo periodo e dinanzi a simili tragedie il principale faro dovrebbe essere per tutti noi la responsabilità, appunto». E’ quanto dichiara, in una nota stampa, la Capogruppo regionale FI, Jessica Marcozzi sulla mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore regionale Aguzzi, mozione presentata dall’opposizione relativamente ai tragici eventi alluvionali che hanno colpito il nord delle Marche a metà settembre, e non passata in Consiglio regionale.

«Quella responsabilità che noi, quando ci trovammo a dover affrontare, nel marzo del 2011, la tragedia consumatasi a Sant’Elpidio a Mare, anche quella volta causata da un’ondata di maltempo – aggiunge Marcozzi – mantenemmo una posizione di solidarietà e collaborazione con l’allora amministrazione regionale senza puntare l’indice contro chicchessia. Dinanzi alle tragedie è un errore spostare l’attenzione sulle diatribe politiche ma sarebbe opportuno che tutti, senza distinzione di casacca o colore politico, ci unissimo per riflettere e lavorare per i marchigiani».