Nuove professioni digitali: influencer e travel blogger al centro dell’incontro dell’Its

PORTO SANT'ELPIDIO -

25 Novembre 2022 - Ore 12:55 ...

Il prossimo 29 novembre a Villa Baruchello l’Its (Turismo e Nuove Tecnologie) organizza un incontro per parlare delle nuove professioni digitali, in particolare le figure dell’influencer e travel blogger. Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali del vicesindaco del Comune di Porto Sant’Elpidio, Daniele Stacchietti, l’intervento introduttivo di Gabriele Marchetti, presidente Its Turismo e Nuove Tecnologie Marche e, a seguire, si affronterà l’argomento del Digital Marketing e l’importanza del Micro Influencing grazie a Laura Alessandrini, etnografa e strategist.

Si proseguirà con la relazione sui segreti dell’influencer e le strategie di marketing da parte di Andrea Bondelli, influencer content creator

La mattinata continuerà affrontando il tema del Content Travel Creator come opportunità lavorativa: chi è e cosa fa veramente. A parlarne sarà Cristiano Guidetti, content travel creator. Successivamente verranno illustrati i risultati dei percorsi digital di Its Turismo e Nuove Tecnologie-Marche attraverso alcune testimonianze di aziende e studenti. A farlo saranno Gessica Giommi, responsabile Ufficio Placement e Orientamento Its Turismo e Nuove Tecnologie, Serena Moscardelli, consulente Green and digital marketing, Giorgia Ferretti, studentessa Its Turismo e Nuove Tecnologie Marche, e Sara Fares, studentessa Its Turismo e Nuove Tecnologie Marche.

«L’avvento delle nuove tecnologie e dei social – spiega il vicesindaco Daniele Stacchietti – ha cambiato anche il mondo della lavoro sotto molti aspetti ed ha favorito la nascita di nuove figure professionali. Il convegno si propone di dare informazioni utili su questi argomenti e aiutare le giovani generazioni ad orientarsi».